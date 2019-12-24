Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:07
WallNutPen написав:
Хочу повторно спросить - действительно ли начисленные сегодня орехи по февральской оплате учтены за февраль? В самом ССА выглядит что они отнесены на март (см.скрин ниже). Если я оплачу профиплеем еще в марте по тому же МСС (за февраль лимит уже по сути исчерпан) - мне правда начислят еще орехи? Владимир вы несете отвественность за свои слова? Если этого не произойдет - к кому обращаться?
Вітаю! Поки що Володимира немає, але я замість нього все перевірю. І потім зможемо вам надати відповідь. Зараз вам напишу у приватні повідомлення щодо уточнення ваших даних.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:53
Щоб не платити абонку за пакет вайт потрібно мати на рахунках 50к грн. в еквіваленті. Інвестиції (обліжки, акації) враховуються чи ні?
novichok
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:11
novichok написав:
Інвестиції (обліжки, акації) враховуються чи ні?
Ні. Ні акації, ні будь-які інші мільярди дерев, тільки депошки.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:20
novichok написав:
Інвестиції (обліжки, акації) враховуються чи ні?
Ні, інвестиції в розрахунок середньомісячного залишку по рахунках не враховуються🥺
Більш детально щодо логіки розрахунку можна переглянути тут:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017780199
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:12
NDV написав:
Интересно почему у других такого нет)
У Вас открыт ФОП и все банки обязаны открываемые счета зарегистрировать в налоговой службе. Поэтому счета до регистрации блокируются.
Howl
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