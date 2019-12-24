WallNutPen написав:Хочу повторно спросить - действительно ли начисленные сегодня орехи по февральской оплате учтены за февраль? В самом ССА выглядит что они отнесены на март (см.скрин ниже). Если я оплачу профиплеем еще в марте по тому же МСС (за февраль лимит уже по сути исчерпан) - мне правда начислят еще орехи? Владимир вы несете отвественность за свои слова? Если этого не произойдет - к кому обращаться?
Вітаю! Поки що Володимира немає, але я замість нього все перевірю. І потім зможемо вам надати відповідь. Зараз вам напишу у приватні повідомлення щодо уточнення ваших даних.
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Але зважайте, будь ласка, на наступне: мінімальна сума покупки - 500 грн для нарахування бонусів. Акція діятиме на покупки від 500 грн однією сумою і якщо 100% покупки за кредитні кошти.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
а якщо в мене відлік попередньої акції був з кінця грудня і три місяці ще не збігло то як буде рахувати? по старому на всі покупки чи по новому від 500 грн?