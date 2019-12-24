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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1146114711481149

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:07

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:Хочу повторно спросить - действительно ли начисленные сегодня орехи по февральской оплате учтены за февраль? В самом ССА выглядит что они отнесены на март (см.скрин ниже). Если я оплачу профиплеем еще в марте по тому же МСС (за февраль лимит уже по сути исчерпан) - мне правда начислят еще орехи? Владимир вы несете отвественность за свои слова? Если этого не произойдет - к кому обращаться?

Вітаю! Поки що Володимира немає, але я замість нього все перевірю. І потім зможемо вам надати відповідь. Зараз вам напишу у приватні повідомлення щодо уточнення ваших даних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:53

Щоб не платити абонку за пакет вайт потрібно мати на рахунках 50к грн. в еквіваленті. Інвестиції (обліжки, акації) враховуються чи ні?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:11

Re: Sense Bank

  novichok написав:Інвестиції (обліжки, акації) враховуються чи ні?

Ні. Ні акації, ні будь-які інші мільярди дерев, тільки депошки.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:20

Re: Sense Bank

  novichok написав:Інвестиції (обліжки, акації) враховуються чи ні?

Ні, інвестиції в розрахунок середньомісячного залишку по рахунках не враховуються🥺
Більш детально щодо логіки розрахунку можна переглянути тут:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017780199

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:12

Re: Sense Bank

  NDV написав:Интересно почему у других такого нет)
У Вас открыт ФОП и все банки обязаны открываемые счета зарегистрировать в налоговой службе. Поэтому счета до регистрации блокируются.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 02:26

  Sense Bank написав:І звісно супер новина, яку так давно чекали - від сьогодні перезапускаємо акцію вихідного дня для кредиток та знову даруємо +2% кешбеку впродовж 90 днів усім клієнтам з відповідними картками! :wink:

Але зважайте, будь ласка, на наступне: мінімальна сума покупки - 500 грн для нарахування бонусів. Акція діятиме на покупки від 500 грн однією сумою і якщо 100% покупки за кредитні кошти.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


а якщо в мене відлік попередньої акції був з кінця грудня і три місяці ще не збігло то як буде рахувати?
по старому на всі покупки чи по новому від 500 грн?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 08:21

Re: Sense Bank

  mephala написав:по старому на всі покупки чи по новому від 500 грн?

Влучне питання)
Уточнимо щодо логіки нарахування та суми, і відпишемось вам 😉
З повагою, Володимир 💎
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:13

Re: Sense Bank

  mephala написав:по старому на всі покупки чи по новому від 500 грн?

Отримав відповідь, з березня для вас вже діють нові 90 днів, а отже і нові умови щодо 500 грн., тому для отримання кешиків потрібно робити покупочки від 500 грн. за рахунок кредитних коштів 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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