WallNutPen написав:Хочу повторно спросить - действительно ли начисленные сегодня орехи по февральской оплате учтены за февраль? В самом ССА выглядит что они отнесены на март (см.скрин ниже). Если я оплачу профиплеем еще в марте по тому же МСС (за февраль лимит уже по сути исчерпан) - мне правда начислят еще орехи? Владимир вы несете отвественность за свои слова? Если этого не произойдет - к кому обращаться?
Вітаю! Поки що Володимира немає, але я замість нього все перевірю. І потім зможемо вам надати відповідь. Зараз вам напишу у приватні повідомлення щодо уточнення ваших даних.
Sense Bank написав:І звісно супер новина, яку так давно чекали - від сьогодні перезапускаємо акцію вихідного дня для кредиток та знову даруємо +2% кешбеку впродовж 90 днів усім клієнтам з відповідними картками!
Але зважайте, будь ласка, на наступне: мінімальна сума покупки - 500 грн для нарахування бонусів. Акція діятиме на покупки від 500 грн однією сумою і якщо 100% покупки за кредитні кошти.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
а якщо в мене відлік попередньої акції був з кінця грудня і три місяці ще не збігло то як буде рахувати? по старому на всі покупки чи по новому від 500 грн?
mephala написав:по старому на всі покупки чи по новому від 500 грн?
Отримав відповідь, з березня для вас вже діють нові 90 днів, а отже і нові умови щодо 500 грн., тому для отримання кешиків потрібно робити покупочки від 500 грн. за рахунок кредитних коштів 😉 Ваш друг та помічник, Володимир 💎
mephala написав:по старому на всі покупки чи по новому від 500 грн?
Отримав відповідь, з березня для вас вже діють нові 90 днів, а отже і нові умови щодо 500 грн., тому для отримання кешиків потрібно робити покупочки від 500 грн. за рахунок кредитних коштів 😉 Ваш друг та помічник, Володимир 💎
шото я не второпав, як з цих 304дн знайти своїх 90?
От світить, що ахція на 304 дн. Якщо жмякнути по неї, то для мене вона почалася з 27/01.. А коли закінчиться, а чому отой градусник на 304, а не на 90 дн? Чи Алка думаю, що на 304 він мене краще зігріє?
Акція "Вихідні з кешбеком" загально в банку діє з 1 листопада 2023 до 31 грудня 2024 року. І в цей період для клієнта є проміжок в 90 днів, коли він може отримувати +2% кешбеку у вихідні дні, тобто загально акція діє рік, для клієнта 90 днів - адже в банку з'являються нові клієнти, і з моменту їх оформлення для них починаються 90 днів. З 1 березня банк продовжив термін дії акції, і для всіх клієнтів, які раніше вже використали свої 90 днів - почався новий термін. Зауважу, що відповідно до нових правил, для нарахування акційного кешбеку покупка має бути на суму від 500 грн. З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Нед 03 бер, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.