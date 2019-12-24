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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1147114811491150

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:34

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:З 1 березня банк продовжив термін дії акції, і для всіх клієнтів, які раніше вже використали свої 90 днів - почався новий термін, який закінчиться 26.05.2024 року.
Лааана, продовжимо малювання...
Так який у мене відновлений період то: з 1 березня чи таки з 27 січня?

Зображення
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 13:19

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:з 1 березня чи таки з 27 січня?

Для клієнтів, які до 1 березня вже використали свій період в 90 днів і накопичили бонуси, банк пішов назустріч і продовжив термін ще на 90 днів, і новий відлік буде від 1 березня.
Стосовно дати 27.01 - то це дата, коли в сам застосунок Sense SuperApp у розділ Акції додали на постійній основі цей блок, тому і відображається період 27.01 - 31.12.
31.12 - це дата закінчення загальної акції в банку.
P.S. У мене, наприклад, та у моїх колег, в цьому полі також дата вказана 27.01, хоча для мене акція почалась 1 листопада, з її стартом по всьому банку, і закінчилась як раз в кінці січня 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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