Лааана, продовжимо малювання...
Так який у мене відновлений період то: з 1 березня чи таки з 27 січня?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:34
Re: Sense Bank
Додано: Нед 03 бер, 2024 13:19
Re: Sense Bank
Для клієнтів, які до 1 березня вже використали свій період в 90 днів і накопичили бонуси, банк пішов назустріч і продовжив термін ще на 90 днів, і новий відлік буде від 1 березня.
Стосовно дати 27.01 - то це дата, коли в сам застосунок Sense SuperApp у розділ Акції додали на постійній основі цей блок, тому і відображається період 27.01 - 31.12.
31.12 - це дата закінчення загальної акції в банку.
P.S. У мене, наприклад, та у моїх колег, в цьому полі також дата вказана 27.01, хоча для мене акція почалась 1 листопада, з її стартом по всьому банку, і закінчилась як раз в кінці січня 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:07
Re: Sense Bank
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