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банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1148114911501151>

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:34

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:З 1 березня банк продовжив термін дії акції, і для всіх клієнтів, які раніше вже використали свої 90 днів - почався новий термін, який закінчиться 26.05.2024 року.
Лааана, продовжимо малювання...
Так який у мене відновлений період то: з 1 березня чи таки з 27 січня?

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 13:19

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:з 1 березня чи таки з 27 січня?

Для клієнтів, які до 1 березня вже використали свій період в 90 днів і накопичили бонуси, банк пішов назустріч і продовжив термін ще на 90 днів, і новий відлік буде від 1 березня.
Стосовно дати 27.01 - то це дата, коли в сам застосунок Sense SuperApp у розділ Акції додали на постійній основі цей блок, тому і відображається період 27.01 - 31.12.
31.12 - це дата закінчення загальної акції в банку.
P.S. У мене, наприклад, та у моїх колег, в цьому полі також дата вказана 27.01, хоча для мене акція почалась 1 листопада, з її стартом по всьому банку, і закінчилась як раз в кінці січня 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:07

Re: Sense Bank

А що крім карти з позитивним балансом потрібно для придбання облігацій? Додаток пише що немає рахунку

"У тебе немає рахунків з доступним залишком власних коштів для купівлі облігацій"

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NDV
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:39

Re: Sense Bank

  NDV написав:А що крім карти з позитивним балансом потрібно для придбання облігацій? Додаток пише що немає рахунку

"У тебе немає рахунків з доступним залишком власних коштів для купівлі облігацій"

Вітаю! Вже поспішаю на перевірку вашої картки у приватні повідомлення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:44

Доброго дня. А чому в мене на Хам-оні пише, що Мінімальний платіж внесено, якщо я його не вносив? Зараз же ОМП 5%?
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:45

Re: Sense Bank

  NDV написав:карти з позитивним балансом
потрцбно мати картрахунок з позитивним балансом... Тобто почекати +15..30хв на сінхру грошей з карти з рахунком карти :mrgreen:
І ранком Алка глючила з ОВДП-сервісом своїм ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:53

Re: Sense Bank

  Striker написав:Доброго дня. А чому в мене на Хам-оні пише, що Мінімальний платіж внесено, якщо я його не вносив? Зараз же ОМП 5%?

Вітаю! Все вірно, ОМП по Хамелеону - 5% мін 50 грн.
Також і до вас поспішаю у ПП, перевірю що там за ситуація виникла.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:58

Amethyst

Ну я вчора ввечері ще закидував гроші, годин 18-20 пройшло
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:00

  Striker написав:Доброго дня. А чому в мене на Хам-оні пише, що Мінімальний платіж внесено, якщо я його не вносив? Зараз же ОМП 5%?

Бо вам Кредитні Канікули уві-уві-увімкнули, і кажуть що це -- бімба!!
насолоджуйтесь
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:04

  Amethyst написав:Бо вам Кредитні Канікули уві-уві-увімкнули, і кажуть що це -- бімба!!
насолоджуйтесь

За кредитні канікули щось читав, але хай представник на сайті точно мені скаже, що мене потім на % не вжукнуть по повній програмі)
І на який строк така щедрість?
Striker
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