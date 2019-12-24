Sense Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 бер, 2024 12:34
Sense Bank написав:
З 1 березня банк продовжив термін дії акції, і для всіх клієнтів, які раніше вже використали свої 90 днів - почався новий термін, який закінчиться 26.05.2024 року.
Лааана, продовжимо малювання...
Так який у мене відновлений період то: з 1 березня чи таки з 27 січня?
Amethyst
Повідомлень: 5138
З нами з: 05.05.21
Подякував: 393 раз.
Подякували: 968 раз.
Профіль
1
9
Додано: Нед 03 бер, 2024 13:19
Amethyst написав:
з 1 березня чи таки з 27 січня?
Для клієнтів, які до 1 березня вже використали свій період в 90 днів і накопичили бонуси, банк пішов назустріч і продовжив термін ще на 90 днів, і новий відлік буде від 1 березня.
Стосовно дати 27.01 - то це дата, коли в сам застосунок Sense SuperApp у розділ Акції додали на постійній основі цей блок, тому і відображається період 27.01 - 31.12.
31.12 - це дата закінчення загальної акції в банку.
P.S. У мене, наприклад, та у моїх колег, в цьому полі також дата вказана 27.01, хоча для мене акція почалась 1 листопада, з її стартом по всьому банку, і закінчилась як раз в кінці січня 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12447
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1301 раз.
Профіль
2
1
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:07
А що крім карти з позитивним балансом потрібно для придбання облігацій? Додаток пише що немає рахунку
"У тебе немає рахунків з доступним залишком власних коштів для купівлі облігацій"
NDV
Повідомлень: 183
З нами з: 09.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:39
NDV написав:
А що крім карти з позитивним балансом потрібно для придбання облігацій? Додаток пише що немає рахунку
"У тебе немає рахунків з доступним залишком власних коштів для купівлі облігацій"
Вітаю! Вже поспішаю на перевірку вашої картки у приватні повідомлення.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12447
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1301 раз.
Профіль
2
1
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:44
Доброго дня. А чому в мене на Хам-оні пише, що Мінімальний платіж внесено, якщо я його не вносив? Зараз же ОМП 5%?
Striker
Форумчанин року
Повідомлень: 3011
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5873 раз.
Профіль
38
19
38
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:45
NDV написав:
карти з позитивним балансом
потрцбно мати картрахунок з позитивним балансом... Тобто почекати +15..30хв на сінхру грошей з карти з рахунком карти
І ранком Алка глючила з ОВДП-сервісом своїм ((
Amethyst
Повідомлень: 5138
З нами з: 05.05.21
Подякував: 393 раз.
Подякували: 968 раз.
Профіль
1
9
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:53
Striker написав:
Доброго дня. А чому в мене на Хам-оні пише, що Мінімальний платіж внесено, якщо я його не вносив? Зараз же ОМП 5%?
Вітаю! Все вірно, ОМП по Хамелеону - 5% мін 50 грн.
Також і до вас поспішаю у ПП, перевірю що там за ситуація виникла.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12447
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1301 раз.
Профіль
2
1
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:58
Amethyst Ну я вчора ввечері ще закидував гроші, годин 18-20 пройшло
NDV
Повідомлень: 183
З нами з: 09.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:00
Striker написав:
Доброго дня. А чому в мене на Хам-оні пише, що Мінімальний платіж внесено, якщо я його не вносив? Зараз же ОМП 5%?
Бо вам Кредитні Канікули уві-уві-увімкнули, і кажуть що це -- бімба!!
насолоджуйтесь
Amethyst
Повідомлень: 5138
З нами з: 05.05.21
Подякував: 393 раз.
Подякували: 968 раз.
Профіль
1
9
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:04
Amethyst написав:
Бо вам Кредитні Канікули уві-уві-увімкнули, і кажуть що це -- бімба!!
насолоджуйтесь
За кредитні канікули щось читав, але хай представник на сайті точно мені скаже, що мене потім на % не вжукнуть по повній програмі)
І на який строк така щедрість?
Striker
Форумчанин року
Повідомлень: 3011
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5873 раз.
Профіль
38
19
38
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
13
9776
Сер 28 лют, 2024 11:52 sens
1222
250567
Вів 27 лют, 2024 16:48 KVV