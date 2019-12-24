Ну ось мене пані Кассандра виправила, я їй довіряю на всі 146%
В мене і у самого є така чорна киця
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:16
Ну ось мене пані Кассандра виправила, я їй довіряю на всі 146%
В мене і у самого є така чорна киця
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:28
Amethyst, а мені представник написав отаке:
І знову ж в наведеній статті:
Тобто, % таки будуть нараховуватися.
Або так неоднозначно написано, що без півлітра не розберешся. Мається на увазі, що % нараховуються тільки для Реда/Максимум, а про Хамелеон де написано, що не нараховуються? Чому все так складно?
Шановний представник. Напишіть, будь ласка, для всіх, чітко і ясно, щоб всім було зрозуміло. На даний момент мені нічого не зрозуміло.
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