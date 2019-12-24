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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1148114911501151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:16

  Striker написав:
  Amethyst написав:Бо вам Кредитні Канікули уві-уві-увімкнули, і кажуть що це -- бімба!!
насолоджуйтесь

За кредитні канікули щось читав, але хай представник на сайті точно мені скаже, що мене потім на % не вжукнуть по повній програмі)
І на який строк така щедрість?

Ну ось мене пані Кассандра виправила, я їй довіряю на всі 146%
В мене і у самого є така чорна киця 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:28

Amethyst, а мені представник написав отаке:
Sense Bank написав:Дякую, Олександре. Я бачу, що у вас дійсно підключені кредитні канікули.
Тобто, якщо хочете, можете не вносити платіж, але %% будуть нараховуватися, але штрафів та пені не буде.
Або можете вносити кошти, як і раніше це робили.

Які умови кредитних канікул за кредитними картками?: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7736146322

Більш детально за посиланням на статтю вище :)
Ярослав.

І знову ж в наведеній статті:
Якщо користуєтесь пільговим періодом за карткою, то суму для пільгового періоду потрібно вносити стандартно. Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.

Тобто, % таки будуть нараховуватися. :lol:
Або так неоднозначно написано, що без півлітра не розберешся. Мається на увазі, що % нараховуються тільки для Реда/Максимум, а про Хамелеон де написано, що не нараховуються? Чому все так складно?

Шановний представник. Напишіть, будь ласка, для всіх, чітко і ясно, щоб всім було зрозуміло. На даний момент мені нічого не зрозуміло.
Striker
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  #<1 ... 1148114911501151
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