Sense Bank написав:Дякую, Олександре. Я бачу, що у вас дійсно підключені кредитні канікули. Тобто, якщо хочете, можете не вносити платіж, але %% будуть нараховуватися, але штрафів та пені не буде. Або можете вносити кошти, як і раніше це робили.
Більш детально за посиланням на статтю вище Ярослав.
І знову ж в наведеній статті:
Якщо користуєтесь пільговим періодом за карткою, то суму для пільгового періоду потрібно вносити стандартно. Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.
Тобто, % таки будуть нараховуватися. Або так неоднозначно написано, що без півлітра не розберешся. Мається на увазі, що % нараховуються тільки для Реда/Максимум, а про Хамелеон де написано, що не нараховуються? Чому все так складно?
Шановний представник. Напишіть, будь ласка, для всіх, чітко і ясно, щоб всім було зрозуміло. На даний момент мені нічого не зрозуміло.
Striker написав:Amethyst, а мені представник написав отаке:
Sense Bank написав:Дякую, Олександре. Я бачу, що у вас дійсно підключені кредитні канікули. Тобто, якщо хочете, можете не вносити платіж, але %% будуть нараховуватися, але штрафів та пені не буде. Або можете вносити кошти, як і раніше це робили.
Більш детально за посиланням на статтю вище Ярослав.
І знову ж в наведеній статті:
Якщо користуєтесь пільговим періодом за карткою, то суму для пільгового періоду потрібно вносити стандартно. Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.
Тобто, % таки будуть нараховуватися. Або так неоднозначно написано, що без півлітра не розберешся. Мається на увазі, що % нараховуються тільки для Реда/Максимум, а про Хамелеон де написано, що не нараховуються? Чому все так складно?
Шановний представник. Напишіть, будь ласка, для всіх, чітко і ясно, щоб всім було зрозуміло. На даний момент мені нічого не зрозуміло.
Послуга "кредитні канікули" скасовує мінімальний платіж, який дорівнює 0 грн. Проте, нарахування, списання відсотків і комісій банку відбувається стандартно для всіх кредитних карток.
По Хамелеону, щоб скористатися пільговим періодом, потрібно вносити 5% мін 50 грн від суми заборгованості. Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.
Sense Bank написав:По Хамелеону, щоб скористатися пільговим періодом, потрібно вносити 5% мін 50 грн від суми заборгованості. Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.
Але по Хамону для перебування у грейсі достатньо вносити ТІЛЬКИ ОМП (5%), ото Алка його і "внесла". За шо ж тута скасовувати грейс, о наймудріші з наймудріших лордів та фей?!!...
ПС. Знов шолі марХетоЛоги самі себе у попу вжалили?!
ППС. Нєє, ну тута реальна підьо.ка від Алки. Правда невідомо хто кого. Ото Алка внесла 5% як ОМП? Чи просто скасувала і внесення не було? Якщо НЕ БУЛО, то треба таки внести. А от скільки внести то Алка вже ЗАХОВАЛА свій розрахунок ОМП. Ну тупо!! Звертайтеся у Чат, який теж тупить!
Пані Кассандра , ви ото реально тестили отой тупий сервіс від Алки?! Рятуйте!