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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1148114911501151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:16

  Striker написав:
  Amethyst написав:Бо вам Кредитні Канікули уві-уві-увімкнули, і кажуть що це -- бімба!!
насолоджуйтесь

За кредитні канікули щось читав, але хай представник на сайті точно мені скаже, що мене потім на % не вжукнуть по повній програмі)
І на який строк така щедрість?

Ну ось мене пані Кассандра виправила, я їй довіряю на всі 146%
В мене і у самого є така чорна киця 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:28

Amethyst, а мені представник написав отаке:
Sense Bank написав:Дякую, Олександре. Я бачу, що у вас дійсно підключені кредитні канікули.
Тобто, якщо хочете, можете не вносити платіж, але %% будуть нараховуватися, але штрафів та пені не буде.
Або можете вносити кошти, як і раніше це робили.

Які умови кредитних канікул за кредитними картками?: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7736146322

Більш детально за посиланням на статтю вище :)
Ярослав.

І знову ж в наведеній статті:
Якщо користуєтесь пільговим періодом за карткою, то суму для пільгового періоду потрібно вносити стандартно. Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.

Тобто, % таки будуть нараховуватися. :lol:
Або так неоднозначно написано, що без півлітра не розберешся. Мається на увазі, що % нараховуються тільки для Реда/Максимум, а про Хамелеон де написано, що не нараховуються? Чому все так складно?

Шановний представник. Напишіть, будь ласка, для всіх, чітко і ясно, щоб всім було зрозуміло. На даний момент мені нічого не зрозуміло.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:55

  Striker написав:Amethyst, а мені представник написав отаке:
Sense Bank написав:Дякую, Олександре. Я бачу, що у вас дійсно підключені кредитні канікули.
Тобто, якщо хочете, можете не вносити платіж, але %% будуть нараховуватися, але штрафів та пені не буде.
Або можете вносити кошти, як і раніше це робили.

Які умови кредитних канікул за кредитними картками?: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7736146322

Більш детально за посиланням на статтю вище :)
Ярослав.

І знову ж в наведеній статті:
Якщо користуєтесь пільговим періодом за карткою, то суму для пільгового періоду потрібно вносити стандартно. Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.

Тобто, % таки будуть нараховуватися. :lol:
Або так неоднозначно написано, що без півлітра не розберешся. Мається на увазі, що % нараховуються тільки для Реда/Максимум, а про Хамелеон де написано, що не нараховуються? Чому все так складно?

Шановний представник. Напишіть, будь ласка, для всіх, чітко і ясно, щоб всім було зрозуміло. На даний момент мені нічого не зрозуміло.

Послуга "кредитні канікули" скасовує мінімальний платіж, який дорівнює 0 грн.
Проте, нарахування, списання відсотків і комісій банку відбувається стандартно для всіх кредитних карток.

По Хамелеону, щоб скористатися пільговим періодом, потрібно вносити 5% мін 50 грн від суми заборгованості.
Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:15

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:По Хамелеону, щоб скористатися пільговим періодом, потрібно вносити 5% мін 50 грн від суми заборгованості.
Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.

Але по Хамону для перебування у грейсі достатньо вносити ТІЛЬКИ ОМП (5%), ото Алка його і "внесла".
За шо ж тута скасовувати грейс, о наймудріші з наймудріших лордів та фей?!!...

ПС. Знов шолі марХетоЛоги самі себе у попу вжалили?! 8) :lol:

ППС. Нєє, ну тута реальна підьо.ка від Алки. Правда невідомо хто кого. Ото Алка внесла 5% як ОМП?
Чи просто скасувала і внесення не було? Якщо НЕ БУЛО, то треба таки внести. А от скільки внести то Алка вже ЗАХОВАЛА свій розрахунок ОМП.
Ну тупо!! Звертайтеся у Чат, який теж тупить! :mrgreen:

Пані Кассандра , ви ото реально тестили отой тупий сервіс від Алки?! Рятуйте!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:53

Sense Bank, так а як мені заплатити ті 5%, якщо їх ніде зараз немає? :lol:
Де я маю дивитися суму для погашення в грейсі? :shock:
Там зараз же все внесено. :shock: :shock: :shock:
  Amethyst написав:А от скільки внести то Алка вже ЗАХОВАЛА свій розрахунок ОМП.
А за таке можна і скаргу в НБУ накатати для профілактики, і ще й на сорі бонус доведеться Алюсіку розкошелитися.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 04 бер, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:59

  Striker написав:Sense Bank, так а як мені заплатити ті 5%, якщо їх ніде зараз немає? :lol:
Де я маю дивитися суму для погашення в грейсі? :shock:
Там зараз же все внесено. :shock:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ все знає!

Нєє, ну а хто говорив, що буде легКо.... не спокуситися на спокусу-кусу-суку :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:47

  Amethyst написав:
  Striker написав:Доброго дня. А чому в мене на Хам-оні пише, що Мінімальний платіж внесено, якщо я його не вносив? Зараз же ОМП 5%?

Бо вам Кредитні Канікули уві-уві-увімкнули, і кажуть що це -- бімба!!
насолоджуйтесь

Оту 100 за РКО теж прибрали?
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:00

  feecold написав:
  Amethyst написав:
  Striker написав:Доброго дня. А чому в мене на Хам-оні пише, що Мінімальний платіж внесено, якщо я його не вносив? Зараз же ОМП 5%?

Бо вам Кредитні Канікули уві-уві-увімкнули, і кажуть що це -- бімба!!
насолоджуйтесь

Оту 100 за РКО теж прибрали?

Банку на що жити ?))
sens
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  #<1 ... 1148114911501151
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