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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 13:28
Howl написав: Sense Bank написав:
Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.
За платіжною карткою Caméléon діє нескінченний пільговий період і він не залежить від уплати щомісячного платежу.
Й кредитні канікули за цією карткою — це чудова пропозиція. Можна нічого не вносити.
Я прав чи ні?
Але 100 грн. РКО спишуть. Якби ще їх відмінили...
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:57
lara_08
, ну РКО спишуть при наявності заборгованності від 20 ₴
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Howl
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