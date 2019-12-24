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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1149115011511152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:28

  Howl написав:
  Sense Bank написав:Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.
За платіжною карткою Caméléon діє нескінченний пільговий період і він не залежить від уплати щомісячного платежу.
Й кредитні канікули за цією карткою — це чудова пропозиція. Можна нічого не вносити.

Я прав чи ні?

Але 100 грн. РКО спишуть. Якби ще їх відмінили...
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:57

Re: Sense Bank

lara_08, ну РКО спишуть при наявності заборгованності від 20 ₴ :(
Howl
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Повідомлень: 5871
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  #<1 ... 1149115011511152
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