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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1149115011511152

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:28

  Howl написав:
  Sense Bank написав:Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.
За платіжною карткою Caméléon діє нескінченний пільговий період і він не залежить від уплати щомісячного платежу.
Й кредитні канікули за цією карткою — це чудова пропозиція. Можна нічого не вносити.

Я прав чи ні?

Але 100 грн. РКО спишуть. Якби ще їх відмінили...
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:57

Re: Sense Bank

lara_08, ну РКО спишуть при наявності заборгованності від 20 ₴ :(
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:29

Щось зоряний представник кудись зник. Так де подивитися суму для погашення в грейсі, дзвонити перс менеджеру? І чи має право банк ховати від клієнта суму для погашення в пільговому періоді, що на це скаже НБУ? В мене скоро РД, так що чекаю відповідь.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 19:14

Re: Sense Bank

  Striker написав:Так де подивитися суму для погашення в грейсі, дзвонити перс менеджеру? І чи має право банк ховати від клієнта суму для погашення в пільговому періоді, що на це скаже НБУ? В мене скоро РД, так що чекаю відповідь.

Додатково відписав вам суму для пільгового періоду до вас у приватні повідомлення 😉
Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума.
Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900
Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊

Якщо ж у вас в застосунку не відображається дана сума, то надішліть, будь ласка, скриншот в наш з вами діалог, аби я мав можливість все проаналізувати та виправити цю проблему.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 19:37

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума.
Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900
Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊
так дя Хамона сума у грейсі потрібна тільки для обрахування ОМП. Всю ж суму в грейсі НЕ ПОТРІБНО гасити для Хамона.
А от як ви обраховуєте ті 5 чи 10%, як заокруглюєте ту суму -- оце важливо. І цієї суми з вашими маніпуляціями ВЖЕ НЕМА!

ЗвідСи і питання до вас.
Ото ви на КредКанікуКах прибрали ОМП для Хамона. А гасити, щоби залишитися у грейсі потрібно отой прибраний ОМП (як його то суму тепер визначити якщо що?) чи ви не просто прибрали/сховали, а і погасили або анулювали цей ОМП?!
Amethyst
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