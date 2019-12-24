Щось зоряний представник кудись зник. Так де подивитися суму для погашення в грейсі, дзвонити перс менеджеру? І чи має право банк ховати від клієнта суму для погашення в пільговому періоді, що на це скаже НБУ? В мене скоро РД, так що чекаю відповідь.
Striker написав:Так де подивитися суму для погашення в грейсі, дзвонити перс менеджеру? І чи має право банк ховати від клієнта суму для погашення в пільговому періоді, що на це скаже НБУ? В мене скоро РД, так що чекаю відповідь.
Додатково відписав вам суму для пільгового періоду до вас у приватні повідомлення 😉 Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума. Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900 Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊
Якщо ж у вас в застосунку не відображається дана сума, то надішліть, будь ласка, скриншот в наш з вами діалог, аби я мав можливість все проаналізувати та виправити цю проблему. Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank написав:Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума. Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900 Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊
так дя Хамона сума у грейсі потрібна тільки для обрахування ОМП. Всю ж суму в грейсі НЕ ПОТРІБНО гасити для Хамона. А от як ви обраховуєте ті 5 чи 10%, як заокруглюєте ту суму -- оце важливо. І цієї суми з вашими маніпуляціями ВЖЕ НЕМА!
ЗвідСи і питання до вас. Ото ви на КредКанікуКах прибрали ОМП для Хамона. А гасити, щоби залишитися у грейсі потрібно отой прибраний ОМП (як його то суму тепер визначити якщо що?) чи ви не просто прибрали/сховали, а і погасили або анулювали цей ОМП?!