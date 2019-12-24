RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1149115011511152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:28

  Howl написав:
  Sense Bank написав:Кредитні канікули не скасовують та не подовжують дію пільгового періоду.
За платіжною карткою Caméléon діє нескінченний пільговий період і він не залежить від уплати щомісячного платежу.
Й кредитні канікули за цією карткою — це чудова пропозиція. Можна нічого не вносити.

Я прав чи ні?

Але 100 грн. РКО спишуть. Якби ще їх відмінили...
lara_08
 
Повідомлень: 948
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:57

Re: Sense Bank

lara_08, ну РКО спишуть при наявності заборгованності від 20 ₴ :(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5871
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:29

Щось зоряний представник кудись зник. Так де подивитися суму для погашення в грейсі, дзвонити перс менеджеру? І чи має право банк ховати від клієнта суму для погашення в пільговому періоді, що на це скаже НБУ? В мене скоро РД, так що чекаю відповідь.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5873 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 19:14

Re: Sense Bank

  Striker написав:Так де подивитися суму для погашення в грейсі, дзвонити перс менеджеру? І чи має право банк ховати від клієнта суму для погашення в пільговому періоді, що на це скаже НБУ? В мене скоро РД, так що чекаю відповідь.

Додатково відписав вам суму для пільгового періоду до вас у приватні повідомлення 😉
Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума.
Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900
Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊

Якщо ж у вас в застосунку не відображається дана сума, то надішліть, будь ласка, скриншот в наш з вами діалог, аби я мав можливість все проаналізувати та виправити цю проблему.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12450
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 19:37

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума.
Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900
Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊
так дя Хамона сума у грейсі потрібна тільки для обрахування ОМП. Всю ж суму в грейсі НЕ ПОТРІБНО гасити для Хамона.
А от як ви обраховуєте ті 5 чи 10%, як заокруглюєте ту суму -- оце важливо. І цієї суми з вашими маніпуляціями ВЖЕ НЕМА!

ЗвідСи і питання до вас.
Ото ви на КредКанікуКах прибрали ОМП для Хамона. А гасити, щоби залишитися у грейсі потрібно отой прибраний ОМП (як його то суму тепер визначити якщо що?) чи ви не просто прибрали/сховали, а і погасили або анулювали цей ОМП?!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5162
З нами з: 05.05.21
Подякував: 395 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:17

  Sense Bank написав:Додатково відписав вам суму для пільгового періоду до вас у приватні повідомлення 😉

Де? Немає нічого.
Зображення
І мені не треба в приватні повідомлення, дайте інформацію, де я можу сам подивитися.
  Sense Bank написав:Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума.
Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900
Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊

Якщо ж у вас в застосунку не відображається дана сума, то надішліть, будь ласка, скриншот в наш з вами діалог, аби я мав можливість все проаналізувати та виправити цю проблему.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎

Вже 10-й раз повторюю - в мене пише, що ОМП вже внесений, але я його не вносив. Одне й те ж саме по колу.
Зображення
  Amethyst написав:ЗвідСи і питання до вас.
Ото ви на КредКанікуКах прибрали ОМП для Хамона. А гасити, щоби залишитися у грейсі потрібно отой прибраний ОМП (як його то суму тепер визначити якщо що?) чи ви не просто прибрали/сховали, а і погасили або анулювали цей ОМП?!

Оце також цікавить.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5873 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:42

Re: Sense Bank

  Striker написав:Вже 10-й раз повторюю - в мене пише, що ОМП вже внесений, але я його не вносив. Одне й те ж саме по колу.

Якщо говорити суто про картку Хамелеон, то по ній діє нескінченний пільговий період. При наданні послуги "кредитні канікули", банк встановлює розмір мінімального платежу 0 грн., і коли настає розрахункова дата, по суті цей платіж списується, а отже ви вносите його і продовжуєте бути в пільговому періоді.
Коли активується дана послуга, то в застосунку розмір ОМП дорівнює 0 грн., а отже вам не потрібно вносити додаткового суму для пільгового періоду, як по картці РЕД, наприклад, адже по ній інші умови по пільговому періоду. Мінімальний платіж внесений, це означає, що вам не потрібно додатково вносити кошти, аби продовжити бути в грейс-періоді.
В наступну розрахункову дату буде сформована нова сума для пільгового періоду, і мінімальний платіж, який треба буде внести для того, аби лишитись в пільговому-періоді.
Зауважу, що комісія РКО не відміняється, і при наявності заборгованості більше 20 грн. - буде списано 100 грн.
Сподіваюсь, що вдалось розібратись у тонкощах цієї нової послуги 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12450
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:46

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Якщо говорити суто про картку Хамелеон, то по ній діє нескінченний пільговий період. При наданні послуги "кредитні канікули", банк встановлює розмір мінімального платежу 0 грн., і коли настає розрахункова дата, по суті цей платіж списується, а отже ви вносите його і продовжуєте бути в пільговому періоді.
Бооже, хвала пані Кассандрі 8) :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5162
З нами з: 05.05.21
Подякував: 395 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 1149115011511152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
13 9985
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 11:52
sens
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1222 250854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 16:48
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3113)
05.03.2024 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.