Щось зоряний представник кудись зник. Так де подивитися суму для погашення в грейсі, дзвонити перс менеджеру? І чи має право банк ховати від клієнта суму для погашення в пільговому періоді, що на це скаже НБУ? В мене скоро РД, так що чекаю відповідь.
Striker написав:Так де подивитися суму для погашення в грейсі, дзвонити перс менеджеру? І чи має право банк ховати від клієнта суму для погашення в пільговому періоді, що на це скаже НБУ? В мене скоро РД, так що чекаю відповідь.
Додатково відписав вам суму для пільгового періоду до вас у приватні повідомлення 😉 Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума. Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900 Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊
Якщо ж у вас в застосунку не відображається дана сума, то надішліть, будь ласка, скриншот в наш з вами діалог, аби я мав можливість все проаналізувати та виправити цю проблему. Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank написав:Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума. Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900 Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊
так дя Хамона сума у грейсі потрібна тільки для обрахування ОМП. Всю ж суму в грейсі НЕ ПОТРІБНО гасити для Хамона. А от як ви обраховуєте ті 5 чи 10%, як заокруглюєте ту суму -- оце важливо. І цієї суми з вашими маніпуляціями ВЖЕ НЕМА!
ЗвідСи і питання до вас. Ото ви на КредКанікуКах прибрали ОМП для Хамона. А гасити, щоби залишитися у грейсі потрібно отой прибраний ОМП (як його то суму тепер визначити якщо що?) чи ви не просто прибрали/сховали, а і погасили або анулювали цей ОМП?!
Sense Bank написав:Додатково відписав вам суму для пільгового періоду до вас у приватні повідомлення 😉
Де? Немає нічого. І мені не треба в приватні повідомлення, дайте інформацію, де я можу сам подивитися.
Sense Bank написав:Сума для грейс-періоду відображається в Sense SuperApp в розділі "Інформація" по кредитній картці, пункт Заборгованість - і є ця сума. Ділюсь з вами посиланням на інструкцію, як можна переглянути її в Sense SuperApp: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900 Ви можете переглянути її в застосунку, а також звернувшись у підтримку дізнатись (як в чат-підтримці, так і в контакт-центрі), ми її від вас не приховуємо 😊
Якщо ж у вас в застосунку не відображається дана сума, то надішліть, будь ласка, скриншот в наш з вами діалог, аби я мав можливість все проаналізувати та виправити цю проблему. Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Вже 10-й раз повторюю - в мене пише, що ОМП вже внесений, але я його не вносив. Одне й те ж саме по колу.
Amethyst написав:ЗвідСи і питання до вас. Ото ви на КредКанікуКах прибрали ОМП для Хамона. А гасити, щоби залишитися у грейсі потрібно отой прибраний ОМП (як його то суму тепер визначити якщо що?) чи ви не просто прибрали/сховали, а і погасили або анулювали цей ОМП?!
Striker написав:Вже 10-й раз повторюю - в мене пише, що ОМП вже внесений, але я його не вносив. Одне й те ж саме по колу.
Якщо говорити суто про картку Хамелеон, то по ній діє нескінченний пільговий період. При наданні послуги "кредитні канікули", банк встановлює розмір мінімального платежу 0 грн., і коли настає розрахункова дата, по суті цей платіж списується, а отже ви вносите його і продовжуєте бути в пільговому періоді. Коли активується дана послуга, то в застосунку розмір ОМП дорівнює 0 грн., а отже вам не потрібно вносити додаткового суму для пільгового періоду, як по картці РЕД, наприклад, адже по ній інші умови по пільговому періоду. Мінімальний платіж внесений, це означає, що вам не потрібно додатково вносити кошти, аби продовжити бути в грейс-періоді. В наступну розрахункову дату буде сформована нова сума для пільгового періоду, і мінімальний платіж, який треба буде внести для того, аби лишитись в пільговому-періоді. Зауважу, що комісія РКО не відміняється, і при наявності заборгованості більше 20 грн. - буде списано 100 грн. Сподіваюсь, що вдалось розібратись у тонкощах цієї нової послуги 😉 Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank написав:Якщо говорити суто про картку Хамелеон, то по ній діє нескінченний пільговий період. При наданні послуги "кредитні канікули", банк встановлює розмір мінімального платежу 0 грн., і коли настає розрахункова дата, по суті цей платіж списується, а отже ви вносите його і продовжуєте бути в пільговому періоді.