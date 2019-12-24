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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1150115111521153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 07:18

  candidat написав:С началом войны банк обнулил кредитный лимит.
Теперь присылает сообщение на мобильный, мол, ваша кредитная линия будет закрыта.
Интересно, а с каких пор кредитный лимит в 0 грн стал кредитной линией?

Мне наоборот постоянно названивают с предложением оформить Red с 30к лимитом. На Хамелеон такой же лимит показывает в приложении.
lloydbanksua
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З нами з: 22.04.20
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  #<1 ... 1150115111521153
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