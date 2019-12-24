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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 бер, 2024 07:18
candidat написав:
С началом войны банк обнулил кредитный лимит.
Теперь присылает сообщение на мобильный, мол, ваша кредитная линия будет закрыта.
Интересно, а с каких пор кредитный лимит в 0 грн стал кредитной линией?
Мне наоборот постоянно названивают с предложением оформить Red с 30к лимитом. На Хамелеон такой же лимит показывает в приложении.
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