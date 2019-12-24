Мне наоборот постоянно названивают с предложением оформить Red с 30к лимитом. На Хамелеон такой же лимит показывает в приложении.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 бер, 2024 07:18
Мне наоборот постоянно названивают с предложением оформить Red с 30к лимитом. На Хамелеон такой же лимит показывает в приложении.
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:18
Доброго ранку! Смачного сніданку 🥰
Я до вас з хорошою новиною, адже з 06.03.24 Sense Bank вже визначений Фондом, як агент по виплатах та підписано відповідний договір, а це означає, що наш банк є новим банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Тепер у нас можна отримати виплати від Фонду, легко та швидко, і без відвідувань відділення банку. Але якщо дуже хочеться, то можна і там 😉
На сайті Фонду наш банк вже доданий до переліку інших надійних фінансових установ, в яких можна отримати виплати:
Тому якщо були думки, в якому ж банку отримати свої кошти, то ми пропонуємо вам подумати ще й над нашою кандидатурою 😊
Новина на сайті банку вже опублікована:
Ваш щасливий друг та помічник, Володимир 💎
Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:24
Re: Sense Bank
Якщо в сервісі
Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:34
Вітаю! Дата виконання - це коли вже платіж пройде по рахунку остаточно.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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