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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1150115111521153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 07:18

  candidat написав:С началом войны банк обнулил кредитный лимит.
Теперь присылает сообщение на мобильный, мол, ваша кредитная линия будет закрыта.
Интересно, а с каких пор кредитный лимит в 0 грн стал кредитной линией?

Мне наоборот постоянно названивают с предложением оформить Red с 30к лимитом. На Хамелеон такой же лимит показывает в приложении.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:18

Доброго ранку! Смачного сніданку 🥰
Я до вас з хорошою новиною, адже з 06.03.24 Sense Bank вже визначений Фондом, як агент по виплатах та підписано відповідний договір, а це означає, що наш банк є новим банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Тепер у нас можна отримати виплати від Фонду, легко та швидко, і без відвідувань відділення банку. Але якщо дуже хочеться, то можна і там 😉
На сайті Фонду наш банк вже доданий до переліку інших надійних фінансових установ, в яких можна отримати виплати: https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
Тому якщо були думки, в якому ж банку отримати свої кошти, то ми пропонуємо вам подумати ще й над нашою кандидатурою 😊
Новина на сайті банку вже опублікована: https://sensebank.ua/news/vkladniki...d ... nnah-banku

Ваш щасливий друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:24

Re: Sense Bank

Якщо в сервісі https://check.gov.ua/ дата виконання банком не проставлено, то платіж ще не виконано?Зображення
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:34

  BBC написав:Якщо в сервісі https://check.gov.ua/ дата виконання банком не проставлено, то платіж ще не виконано?Зображення

Вітаю! Дата виконання - це коли вже платіж пройде по рахунку остаточно.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:10

  Sense Bank написав:
  BBC написав:Якщо в сервісі https://check.gov.ua/ дата виконання банком не проставлено, то платіж ще не виконано?Зображення

Вітаю! Дата виконання - це коли вже платіж пройде по рахунку остаточно.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


з кредитної картки купівля облігації можливе і як обліковує таку купівлю :?:
код 6211 , покупка - в пільговому періоді , чи є додаткова комісія - в застосунку інформації не знайшов
https://mcc.in.ua/6211
MCC 6211 - Ценные бумаги– Брокеры/Дилеры
Оплаты, взимаемые торговыми точками, которые продают, покупают брокерские ценные бумаги, товары и общие фонды.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:57

  sens написав:
  Sense Bank написав:
  BBC написав:Якщо в сервісі https://check.gov.ua/ дата виконання банком не проставлено, то платіж ще не виконано?Зображення

Вітаю! Дата виконання - це коли вже платіж пройде по рахунку остаточно.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


з кредитної картки купівля облігації можливе і як обліковує таку купівлю :?:

В нашому застосунку ви можете купити ОВДП з поточного рахунку чи дебетової картки, з кредитної картки покупка буде недоступна. Якщо ви будете купувати ОВДП через Дію, то можна буде провести оплату з кредитки. Це буде безготівкова операція, яка входить в пільговий період. Комісій за покупку немає)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:37

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:ОВДП через Дію, то можна буде провести оплату з кредитки. Це буде безготівкова операція, яка входить в пільговий період. Комісій за покупку немає)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Гарна новина , картку Є-підтримка дистанційно в застосунку відкриття можливе ?
підтягує картки з інших банків
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:56

Sense Bank , по моєму питанню (кіш-миш за Флаверз) тихо?)
(просто сьогодні знов всі хочуть квітів, так згадалось ) 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:00

  Hotab написав:Sense Bank , по моєму питанню (кіш-миш за Флаверз) тихо?)
(просто сьогодні знов всі хочуть квітів, так згадалось ) 😀

По акції на 14 лютого, то там додаткові бонуси нараховувались тільки за оплату в застосунку Flowers😔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
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