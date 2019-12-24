candidat написав:С началом войны банк обнулил кредитный лимит. Теперь присылает сообщение на мобильный, мол, ваша кредитная линия будет закрыта. Интересно, а с каких пор кредитный лимит в 0 грн стал кредитной линией?
Мне наоборот постоянно названивают с предложением оформить Red с 30к лимитом. На Хамелеон такой же лимит показывает в приложении.
Доброго ранку! Смачного сніданку 🥰 Я до вас з хорошою новиною, адже з 06.03.24 Sense Bank вже визначений Фондом, як агент по виплатах та підписано відповідний договір, а це означає, що наш банк є новим банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Тепер у нас можна отримати виплати від Фонду, легко та швидко, і без відвідувань відділення банку. Але якщо дуже хочеться, то можна і там 😉 На сайті Фонду наш банк вже доданий до переліку інших надійних фінансових установ, в яких можна отримати виплати: https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html Тому якщо були думки, в якому ж банку отримати свої кошти, то ми пропонуємо вам подумати ще й над нашою кандидатурою 😊 Новина на сайті банку вже опублікована: https://sensebank.ua/news/vkladniki...d ... nnah-banku
BBC написав:Якщо в сервісі https://check.gov.ua/ дата виконання банком не проставлено, то платіж ще не виконано?
Вітаю! Дата виконання - це коли вже платіж пройде по рахунку остаточно.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
з кредитної картки купівля облігації можливе і як обліковує таку купівлю код 6211 , покупка - в пільговому періоді , чи є додаткова комісія - в застосунку інформації не знайшов https://mcc.in.ua/6211 MCC 6211 - Ценные бумаги– Брокеры/Дилеры Оплаты, взимаемые торговыми точками, которые продают, покупают брокерские ценные бумаги, товары и общие фонды.
BBC написав:Якщо в сервісі https://check.gov.ua/ дата виконання банком не проставлено, то платіж ще не виконано?
Вітаю! Дата виконання - це коли вже платіж пройде по рахунку остаточно.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
з кредитної картки купівля облігації можливе і як обліковує таку купівлю
В нашому застосунку ви можете купити ОВДП з поточного рахунку чи дебетової картки, з кредитної картки покупка буде недоступна. Якщо ви будете купувати ОВДП через Дію, то можна буде провести оплату з кредитки. Це буде безготівкова операція, яка входить в пільговий період. Комісій за покупку немає) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️