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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 07:53
BBC написав:
Якщо в сервісі https://check.gov.ua/
дата виконання банком не проставлено, то платіж ще не виконано?
У квитанції в застосунку відображається дата й час відправки до СЕП НБУ.
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