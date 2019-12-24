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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1151115211531154

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:53

Re: Sense Bank

  BBC написав:Якщо в сервісі https://check.gov.ua/ дата виконання банком не проставлено, то платіж ще не виконано?
У квитанції в застосунку відображається дата й час відправки до СЕП НБУ.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:10

Доброго дня, друзі!
Сьогодні в Україні, й в усьому світі відзначаємо Шевченків день, 210 років з дня народження Кобзаря 😊
І з цього приводу у нас в чат-підтримці проводиться тематичний день, агенти діляться улюбленими рядками Тараса Григоровича, тому раджу і вам долучитись до цього визначного дня для нашої країни, та нашого народу 💙💛

Процитую мої улюблені рядки:
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі."
В наш час це найактуальніше, що я чув 🥺

Напишіть до нас в чат-підтримку, давайте разом насолодимось мистецтвом, і підтримаємо одне одного!
Або ж пишіть ваші улюблені вірші Тараса Григоровича тут, будемо разом милуватись ❤️
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:31

Отак, ідучи попідтинню
З бенкету п’яний уночі,
Я міркував собі йдучи,
Поки доплентавсь до хатини.
А в мене діти не кричать
І жінка не лає,
Тихо, як у Раї,
Усюди Божа благодать —
І в серці, і в хаті.
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:34

Re: Sense Bank

  v57 написав:Отак, ідучи попідтинню
З бенкету п’яний уночі,
Я міркував собі йдучи,
Поки доплентавсь до хатини.
А в мене діти не кричать
І жінка не лає,
Тихо, як у Раї,
Усюди Божа благодать —
І в серці, і в хаті.

Цей прекрасний Сон, цей дивний Сон...
Дякую вам за участь, ви супер ❤️
Щасливий, Володимир💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12457
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1304 раз.
 
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