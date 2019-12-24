Доброго дня, друзі! Сьогодні в Україні, й в усьому світі відзначаємо Шевченків день, 210 років з дня народження Кобзаря 😊 І з цього приводу у нас в чат-підтримці проводиться тематичний день, агенти діляться улюбленими рядками Тараса Григоровича, тому раджу і вам долучитись до цього визначного дня для нашої країни, та нашого народу 💙💛
Процитую мої улюблені рядки: "І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі." В наш час це найактуальніше, що я чув 🥺
Напишіть до нас в чат-підтримку, давайте разом насолодимось мистецтвом, і підтримаємо одне одного! Або ж пишіть ваші улюблені вірші Тараса Григоровича тут, будемо разом милуватись ❤️ Ваш друг та помічник, Володимир 💎
v57 написав:Отак, ідучи попідтинню З бенкету п’яний уночі, Я міркував собі йдучи, Поки доплентавсь до хатини. А в мене діти не кричать І жінка не лає, Тихо, як у Раї, Усюди Божа благодать — І в серці, і в хаті.
Цей прекрасний Сон, цей дивний Сон... Дякую вам за участь, ви супер ❤️ Щасливий, Володимир💎