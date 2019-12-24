Доброго дня, друзі! Сьогодні в Україні, й в усьому світі відзначаємо Шевченків день, 210 років з дня народження Кобзаря 😊 І з цього приводу у нас в чат-підтримці проводиться тематичний день, агенти діляться улюбленими рядками Тараса Григоровича, тому раджу і вам долучитись до цього визначного дня для нашої країни, та нашого народу 💙💛
Процитую мої улюблені рядки: "І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі." В наш час це найактуальніше, що я чув 🥺
Напишіть до нас в чат-підтримку, давайте разом насолодимось мистецтвом, і підтримаємо одне одного! Або ж пишіть ваші улюблені вірші Тараса Григоровича тут, будемо разом милуватись ❤️ Ваш друг та помічник, Володимир 💎
v57 написав:Отак, ідучи попідтинню З бенкету п’яний уночі, Я міркував собі йдучи, Поки доплентавсь до хатини. А в мене діти не кричать І жінка не лає, Тихо, як у Раї, Усюди Божа благодать — І в серці, і в хаті.
Цей прекрасний Сон, цей дивний Сон... Дякую вам за участь, ви супер ❤️ Щасливий, Володимир💎
amatorodessa написав:Якщо оформлювати через додаток карту новому клієнту, йому нарахують зараз бонус 100 грн?
Вітаю! Якщо ви запрошуєте друга або самостійно реєструєтесь як новий клієнт банку, то дійсно можна отримати 100 бонусів у програмі Cash'u Club. Головна умова: реєструватися за реферальним посиланням та бути новим клієнтом банку. "Запросити друга до банку та отримати винагороду": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2619936146
Вище залишив посилання, як можна згенерувати посилання та ділитися з ним друзями, тим саме запрошуючи їх.