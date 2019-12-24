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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1151115211531154

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:53

Re: Sense Bank

  BBC написав:Якщо в сервісі https://check.gov.ua/ дата виконання банком не проставлено, то платіж ще не виконано?
У квитанції в застосунку відображається дата й час відправки до СЕП НБУ.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:10

Доброго дня, друзі!
Сьогодні в Україні, й в усьому світі відзначаємо Шевченків день, 210 років з дня народження Кобзаря 😊
І з цього приводу у нас в чат-підтримці проводиться тематичний день, агенти діляться улюбленими рядками Тараса Григоровича, тому раджу і вам долучитись до цього визначного дня для нашої країни, та нашого народу 💙💛

Процитую мої улюблені рядки:
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі."
В наш час це найактуальніше, що я чув 🥺

Напишіть до нас в чат-підтримку, давайте разом насолодимось мистецтвом, і підтримаємо одне одного!
Або ж пишіть ваші улюблені вірші Тараса Григоровича тут, будемо разом милуватись ❤️
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:31

Отак, ідучи попідтинню
З бенкету п’яний уночі,
Я міркував собі йдучи,
Поки доплентавсь до хатини.
А в мене діти не кричать
І жінка не лає,
Тихо, як у Раї,
Усюди Божа благодать —
І в серці, і в хаті.
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:34

Re: Sense Bank

  v57 написав:Отак, ідучи попідтинню
З бенкету п’яний уночі,
Я міркував собі йдучи,
Поки доплентавсь до хатини.
А в мене діти не кричать
І жінка не лає,
Тихо, як у Раї,
Усюди Божа благодать —
І в серці, і в хаті.

Цей прекрасний Сон, цей дивний Сон...
Дякую вам за участь, ви супер ❤️
Щасливий, Володимир💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 12:44

Re: Sense Bank

Якщо оформлювати через додаток карту новому клієнту, йому нарахують зараз бонус 100 грн?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:07

  amatorodessa написав:Якщо оформлювати через додаток карту новому клієнту, йому нарахують зараз бонус 100 грн?

Вітаю! Якщо ви запрошуєте друга або самостійно реєструєтесь як новий клієнт банку, то дійсно можна отримати 100 бонусів у програмі Cash'u Club.
Головна умова: реєструватися за реферальним посиланням та бути новим клієнтом банку.
"Запросити друга до банку та отримати винагороду": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2619936146

Вище залишив посилання, як можна згенерувати посилання та ділитися з ним друзями, тим саме запрошуючи їх.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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