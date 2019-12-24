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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:35
Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:39
asti написав:
Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
ФОП норм
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:50
upd:
Sense Bank написав:
Зараз спостерігаються проблеми із відображенням продуктів у застосунку.
Вибачте, будь ласка, за тимчасові незручності.
Вже працюємо над відновленням.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
все добренько, запрацювали далі
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