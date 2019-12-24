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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1154115511561157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 20:35

Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
asti
 
Повідомлень: 3900
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 689 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 20:39

  asti написав:Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
ФОП норм
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16151
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 884 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 20:50

  Sense Bank написав:Зараз спостерігаються проблеми із відображенням продуктів у застосунку.
Вибачте, будь ласка, за тимчасові незручності.
Вже працюємо над відновленням.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

upd: все добренько, запрацювали далі :)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12466
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
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