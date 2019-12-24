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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 бер, 2024 10:24
посетитель написав:
О, зарахували тільки що.
Чудово! Радий, що все добре та зарахування відбулося
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Чет 14 бер, 2024 11:01
asti написав:
Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
госбанк...
Пойдите к начотделения, спросите прямо по тем конкретным документам.
Когда Альфа был частный банк - СУММЫ принимали (почти) без вопросов и без перепроверок точно.
Но как только стал государственным... Как ни захожу в отделение - слышу какие-то разборки про финмониторинг и перепроверку каких-то старых клиентов.
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flysoulfly
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Додано: Чет 14 бер, 2024 13:57
flysoulfly написав: asti написав:
Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
госбанк...
Пойдите к начотделения, спросите прямо по тем конкретным документам.
Когда Альфа был частный банк - СУММЫ принимали (почти) без вопросов и без перепроверок точно.
Но как только стал государственным... Как ни захожу в отделение - слышу какие-то разборки про финмониторинг и перепроверку каких-то старых клиентов.
Сто писят раз говорено уже было, в отделении они там ничего не решают и ни за что не отвечают в этом плане.Максимум что могут высказать СВОЁ ЛИЧНОЕ мнение.Часто некомпетентное.Поэтому и разборки что начешут, а потом у людей возникают проблемы.
За буи заплывать стОит если на сто процентов готов доказывать.Если такой вопрос возникает то ответ как бы ясен.
Смысл ввалить 400 тыс. что б потом гарантировано что то доказывать?
Вообще уже должно быть как аксиома: нет официальной зарплаты/минимальная зарплата - в сторону буев даже не смотреть.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 14:37
посетитель написав: flysoulfly написав: asti написав:
Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
госбанк...
Пойдите к начотделения, спросите прямо по тем конкретным документам.
Когда Альфа был частный банк - СУММЫ принимали (почти) без вопросов и без перепроверок точно.
Но как только стал государственным... Как ни захожу в отделение - слышу какие-то разборки про финмониторинг и перепроверку каких-то старых клиентов.
Сто писят раз говорено уже было, в отделении они там ничего не решают и ни за что не отвечают в этом плане.Максимум что могут высказать СВОЁ ЛИЧНОЕ мнение.Часто некомпетентное.Поэтому и разборки что начешут, а потом у людей возникают проблемы.
За буи заплывать стОит если на сто процентов готов доказывать.Если такой вопрос возникает то ответ как бы ясен.
Смысл ввалить 400 тыс. что б потом гарантировано что то доказывать?
Вообще уже должно быть как аксиома: нет официальной зарплаты/минимальная зарплата - в сторону буев даже не смотреть.
ви можете мати за останні 5'років зп 100 тисяч,проте якщо останні три роки зп офіційної немає -: то тільки анкета = 1 місяць х2 доходів
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sens
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Додано: Чет 14 бер, 2024 15:53
Веселі менеджери в Сенсі: пропоную підвищений % на депозит від 1 млн. грн. і щиро дивуються, коли кажеш, що нема стільки...
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