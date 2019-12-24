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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1155115611571158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 10:24

Re: Sense Bank

  посетитель написав:О, зарахували тільки що.

Чудово! Радий, що все добре та зарахування відбулося :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 11:01

  asti написав:Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
госбанк...

Пойдите к начотделения, спросите прямо по тем конкретным документам.

Когда Альфа был частный банк - СУММЫ принимали (почти) без вопросов и без перепроверок точно.
Но как только стал государственным... Как ни захожу в отделение - слышу какие-то разборки про финмониторинг и перепроверку каких-то старых клиентов.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:57

  flysoulfly написав:
  asti написав:Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
госбанк...

Пойдите к начотделения, спросите прямо по тем конкретным документам.

Когда Альфа был частный банк - СУММЫ принимали (почти) без вопросов и без перепроверок точно.
Но как только стал государственным... Как ни захожу в отделение - слышу какие-то разборки про финмониторинг и перепроверку каких-то старых клиентов.

Сто писят раз говорено уже было, в отделении они там ничего не решают и ни за что не отвечают в этом плане.Максимум что могут высказать СВОЁ ЛИЧНОЕ мнение.Часто некомпетентное.Поэтому и разборки что начешут, а потом у людей возникают проблемы.

За буи заплывать стОит если на сто процентов готов доказывать.Если такой вопрос возникает то ответ как бы ясен.

Смысл ввалить 400 тыс. что б потом гарантировано что то доказывать?

Вообще уже должно быть как аксиома: нет официальной зарплаты/минимальная зарплата - в сторону буев даже не смотреть.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:37

  посетитель написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
госбанк...

Пойдите к начотделения, спросите прямо по тем конкретным документам.

Когда Альфа был частный банк - СУММЫ принимали (почти) без вопросов и без перепроверок точно.
Но как только стал государственным... Как ни захожу в отделение - слышу какие-то разборки про финмониторинг и перепроверку каких-то старых клиентов.

Сто писят раз говорено уже было, в отделении они там ничего не решают и ни за что не отвечают в этом плане.Максимум что могут высказать СВОЁ ЛИЧНОЕ мнение.Часто некомпетентное.Поэтому и разборки что начешут, а потом у людей возникают проблемы.

За буи заплывать стОит если на сто процентов готов доказывать.Если такой вопрос возникает то ответ как бы ясен.

Смысл ввалить 400 тыс. что б потом гарантировано что то доказывать?

Вообще уже должно быть как аксиома: нет официальной зарплаты/минимальная зарплата - в сторону буев даже не смотреть.
ви можете мати за останні 5'років зп 100 тисяч,проте якщо останні три роки зп офіційної немає -: то тільки анкета = 1 місяць х2 доходів
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:53

Re: Sense Bank

Веселі менеджери в Сенсі: пропоную підвищений % на депозит від 1 млн. грн. і щиро дивуються, коли кажеш, що нема стільки...
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 1155115611571158
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