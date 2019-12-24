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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 бер, 2024 22:38
flysoulfly написав: asti написав:
Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
госбанк...
Пойдите к начотделения, спросите прямо по тем конкретным документам.
Когда Альфа был частный банк - СУММЫ принимали (почти) без вопросов и без перепроверок точно.
Но как только стал государственным... Как ни захожу в отделение - слышу какие-то разборки про финмониторинг и перепроверку каких-то старых клиентов.
Так може то було і до нового ЗУ, нє?
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Додано: Чет 14 бер, 2024 23:43
посетитель написав:
Но по сравнению с отбитой веселой пятёркой, по слухам и отзывам, вроде вменяемый да)
П'ятірка це хто?
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