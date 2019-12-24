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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1156115711581159

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 22:38

  flysoulfly написав:
  asti написав:Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
госбанк...

Пойдите к начотделения, спросите прямо по тем конкретным документам.

Когда Альфа был частный банк - СУММЫ принимали (почти) без вопросов и без перепроверок точно.
Но как только стал государственным... Как ни захожу в отделение - слышу какие-то разборки про финмониторинг и перепроверку каких-то старых клиентов.

Так може то було і до нового ЗУ, нє?
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 23:43

  посетитель написав:Но по сравнению с отбитой веселой пятёркой, по слухам и отзывам, вроде вменяемый да)

П'ятірка це хто?
24589
 
Повідомлень: 81
З нами з: 08.06.23
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:08

Re: Sense Bank

СЕПи з Веб версії нормально виходять? Вчора Сеп з довжелезним призначенням так і не вийшов. Підтримка писала, що банк отримувача (Приват) не відповідає, і про реквізити отримувача. Хоча 2 дні назад з іншого банку, на ті ж реквізити пройшов. Буду зв'язуватися з отримувачем.
Хоч би не знесли СЕПи в Мабі.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:29

Зараз спостерігаються проблеми із відображенням продуктів у застосунку. З рахунками все добре!
Вибачте, будь ласка, за тимчасові незручності.
Вже працюємо над відновленням.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:20

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Зараз спостерігаються проблеми із відображенням продуктів у застосунку. З рахунками все добре!
Вибачте, будь ласка, за тимчасові незручності.
Вже працюємо над відновленням.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

upd: все добренько, запрацювали далі :)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12471
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:21

  lel написав:СЕПи з Веб версії нормально виходять? Вчора Сеп з довжелезним призначенням так і не вийшов. Підтримка писала, що банк отримувача (Приват) не відповідає, і про реквізити отримувача. Хоча 2 дні назад з іншого банку, на ті ж реквізити пройшов. Буду зв'язуватися з отримувачем.
Хоч би не знесли СЕПи в Мабі.

Вітаю! А підкажіть, будь ласка, чи зараз не надійшов переказ?
Якщо ні, то завітаю до вас у ПП, для перевірки та уточнення по цьому переказу.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12471
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:29

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:
  lel написав:СЕПи з Веб версії нормально виходять? Вчора Сеп з довжелезним призначенням так і не вийшов. Підтримка писала, що банк отримувача (Приват) не відповідає, і про реквізити отримувача. Хоча 2 дні назад з іншого банку, на ті ж реквізити пройшов. Буду зв'язуватися з отримувачем.
Хоч би не знесли СЕПи в Мабі.

Вітаю! А підкажіть, будь ласка, чи зараз не надійшов переказ?
Якщо ні, то завітаю до вас у ПП, для перевірки та уточнення по цьому переказу.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
Сьогодні не пробував. Буду чекати відповідь отримувача, що з його рахунком все добре. Значна сума, разовий платіж на юр.особу.
lel
 
Повідомлень: 3457
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 397 раз.
 
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