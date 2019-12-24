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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 бер, 2024 22:38
flysoulfly написав: asti написав:
Панове, як у Сенсі із фінмоном, дуже жорсткий чи ні,
за буї (400 тис) варто запливати?, які санкції у разі ненадання підтверджуючих документів?
Може хто стикався, дайте відповідь плізззз! 😇😇😇
госбанк...
Пойдите к начотделения, спросите прямо по тем конкретным документам.
Когда Альфа был частный банк - СУММЫ принимали (почти) без вопросов и без перепроверок точно.
Но как только стал государственным... Как ни захожу в отделение - слышу какие-то разборки про финмониторинг и перепроверку каких-то старых клиентов.
Так може то було і до нового ЗУ, нє?
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Додано: Чет 14 бер, 2024 23:43
посетитель написав:
Но по сравнению с отбитой веселой пятёркой, по слухам и отзывам, вроде вменяемый да)
П'ятірка це хто?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:08
СЕПи з Веб версії нормально виходять? Вчора Сеп з довжелезним призначенням так і не вийшов. Підтримка писала, що банк отримувача (Приват) не відповідає, і про реквізити отримувача. Хоча 2 дні назад з іншого банку, на ті ж реквізити пройшов. Буду зв'язуватися з отримувачем.
Хоч би не знесли СЕПи в Мабі.
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lel
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:29
Зараз спостерігаються проблеми із відображенням продуктів у застосунку. З рахунками все добре!
Вибачте, будь ласка, за тимчасові незручності.
Вже працюємо над відновленням.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:20
upd:
Sense Bank написав:
Зараз спостерігаються проблеми із відображенням продуктів у застосунку. З рахунками все добре!
Вибачте, будь ласка, за тимчасові незручності.
Вже працюємо над відновленням.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
все добренько, запрацювали далі
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:21
lel написав:
СЕПи з Веб версії нормально виходять? Вчора Сеп з довжелезним призначенням так і не вийшов. Підтримка писала, що банк отримувача (Приват) не відповідає, і про реквізити отримувача. Хоча 2 дні назад з іншого банку, на ті ж реквізити пройшов. Буду зв'язуватися з отримувачем.
Хоч би не знесли СЕПи в Мабі.
Вітаю! А підкажіть, будь ласка, чи зараз не надійшов переказ?
Якщо ні, то завітаю до вас у ПП, для перевірки та уточнення по цьому переказу.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:29
Sense Bank написав: lel написав:
СЕПи з Веб версії нормально виходять? Вчора Сеп з довжелезним призначенням так і не вийшов. Підтримка писала, що банк отримувача (Приват) не відповідає, і про реквізити отримувача. Хоча 2 дні назад з іншого банку, на ті ж реквізити пройшов. Буду зв'язуватися з отримувачем.
Хоч би не знесли СЕПи в Мабі.
Вітаю! А підкажіть, будь ласка, чи зараз не надійшов переказ?
Якщо ні, то завітаю до вас у ПП, для перевірки та уточнення по цьому переказу.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
️
Сьогодні не пробував. Буду чекати відповідь отримувача, що з його рахунком все добре. Значна сума, разовий платіж на юр.особу.
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lel
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