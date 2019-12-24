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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 бер, 2024 04:02
посетитель написав:А шо у Сенса прямо даже 0.01% начисляют за пользование кредитом в льготном периоде?
Так.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 15:16
в обанке+ тоже 0.01
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