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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1157115811591160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 04:02

Re: Sense Bank

посетитель написав:А шо у Сенса прямо даже 0.01% начисляют за пользование кредитом в льготном периоде?

Так.
Zochan
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 15:16

в обанке+ тоже 0.01
v57
 
Повідомлень: 3161
З нами з: 14.03.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:05

Віртуальна картка "АТБ" — це дебетно-кредитна ко-бренд картка від Sense Bank та "АТБ-Маркету".

Картка має безліч переваг — ви зможете:

- використовувати кредитний ліміт з пільговим періодом до 62 днів;
- отримувати 8 квитків у Sense Hub;
- накопичувати бонуси від Sense Bank за покупки карткою в будь-яких магазинах;
- отримувати додаткову знижку 5% від акційної ціни на понад 700 товарів в "АТБ-маркетах", а також знижки до 40% щотижня з п'ятниці по неділю при оплаті карткою;
- без комісії знімати власні кошти на суму до 20 000 грн в банкоматах всього світу;
- отримувати додаткові 2% кешбеку бонусами Cash'u за покупки на сайті магазину або в стаціонарних "АТБ-маркетах" до 30.06.2024 року. Ліміт такого кешбеку — 200 бонусів Cash'u щомісяця;
- здійснювати покупки карткою у розстрочку.
"Картка "АТБ". Що це?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2939647634

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12472
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
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