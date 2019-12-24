посетитель написав:А шо у Сенса прямо даже 0.01% начисляют за пользование кредитом в льготном периоде?
Так.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 04:02
Re: Sense Bank
Так.
Додано: Сер 20 бер, 2024 10:05
Віртуальна картка "АТБ" — це дебетно-кредитна ко-бренд картка від Sense Bank та "АТБ-Маркету".
Картка має безліч переваг — ви зможете:
- використовувати кредитний ліміт з пільговим періодом до 62 днів;
- отримувати 8 квитків у Sense Hub;
- накопичувати бонуси від Sense Bank за покупки карткою в будь-яких магазинах;
- отримувати додаткову знижку 5% від акційної ціни на понад 700 товарів в "АТБ-маркетах", а також знижки до 40% щотижня з п'ятниці по неділю при оплаті карткою;
- без комісії знімати власні кошти на суму до 20 000 грн в банкоматах всього світу;
- отримувати додаткові 2% кешбеку бонусами Cash'u за покупки на сайті магазину або в стаціонарних "АТБ-маркетах" до 30.06.2024 року. Ліміт такого кешбеку — 200 бонусів Cash'u щомісяця;
- здійснювати покупки карткою у розстрочку.
"Картка "АТБ". Що це?":
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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