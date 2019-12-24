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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1158115911601161>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 04:02

Re: Sense Bank

посетитель написав:А шо у Сенса прямо даже 0.01% начисляют за пользование кредитом в льготном периоде?

Так.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 15:16

в обанке+ тоже 0.01
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:05

Віртуальна картка "АТБ" — це дебетно-кредитна ко-бренд картка від Sense Bank та "АТБ-Маркету".

Картка має безліч переваг — ви зможете:

- використовувати кредитний ліміт з пільговим періодом до 62 днів;
- отримувати 8 квитків у Sense Hub;
- накопичувати бонуси від Sense Bank за покупки карткою в будь-яких магазинах;
- отримувати додаткову знижку 5% від акційної ціни на понад 700 товарів в "АТБ-маркетах", а також знижки до 40% щотижня з п'ятниці по неділю при оплаті карткою;
- без комісії знімати власні кошти на суму до 20 000 грн в банкоматах всього світу;
- отримувати додаткові 2% кешбеку бонусами Cash'u за покупки на сайті магазину або в стаціонарних "АТБ-маркетах" до 30.06.2024 року. Ліміт такого кешбеку — 200 бонусів Cash'u щомісяця;
- здійснювати покупки карткою у розстрочку.
"Картка "АТБ". Що це?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2939647634

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:42

  Sense Bank написав:Віртуальна картка "АТБ"

В умовах - безкоштовна доставка пластику, чи не так? Якщо так, прошу виправити
А взагалі, ломбард з його 0,7+0,5=1,2% тихо палить у порівнянні з 2% до 01.06.24
UPD. таки так, пластик вже на шляху до відділення НП
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:54

Re: Sense Bank

  kulikrom написав:В умовах - безкоштовна доставка пластику, чи не так? Якщо так, прошу виправити

Вітаю! Ви можете замовити пластикову картку на відділення/поштомат Нової Пошти, доставка буде безкоштовною.

Чи ви маєте на увазі розділ цей?
34. Відправлення картки на закордонну поштову адресу Клієнта - 300 грн. (в т.ч. ПДВ)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:58

  Sense Bank написав:Чи ви маєте на увазі ?

маю на увазі, що вона не віртуальна, як Плей, тому рекомендовав Вам виправити на
  Sense Bank написав:картка "АТБ"

А ще - при замовленні доставки поштомат не запропонувало. Тому, напевно, треба теж виправити отут
  Sense Bank написав:на відділення/поштомат Нової
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:05

  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:Віртуальна картка "АТБ"

В умовах - безкоштовна доставка пластику, чи не так? Якщо так, прошу виправити
А взагалі, ломбард з його 0,7+0,5=1,2% тихо палить у порівнянні з 2% до 01.06.24
UPD. таки так, пластик вже на шляху до відділення НП

Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут?
Якщо так то можна подумати, якщо запропонують кредитний ліміт, а так поки залишуся з ломбардом з нормально працюючим пільговим періодом :D
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:11

Re: Sense Bank

Сенсовские карты АТБ/Выгода с нулевым лимитом светятся в УБКИ?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:11

  vovabelokon99 написав:якщо запропонують кредитний ліміт

у разі наявного на інших продуктах (ред, вигода, тощо) переноситься. Вже зробив собі, лишилося завтра смс відключити (в дату випуску не працює)
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:30

  kulikrom написав:
  vovabelokon99 написав:якщо запропонують кредитний ліміт

у разі наявного на інших продуктах (ред, вигода, тощо) переноситься. Вже зробив собі, лишилося завтра смс відключити (в дату випуску не працює)

В мене тільки 3000 залишилося після 22 року, й ті ще в розстрочці, тому немає, що переносити (
vovabelokon99
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