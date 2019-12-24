Віртуальна картка "АТБ" — це дебетно-кредитна ко-бренд картка від Sense Bank та "АТБ-Маркету".
Картка має безліч переваг — ви зможете:
- використовувати кредитний ліміт з пільговим періодом до 62 днів; - отримувати 8 квитків у Sense Hub; - накопичувати бонуси від Sense Bank за покупки карткою в будь-яких магазинах; - отримувати додаткову знижку 5% від акційної ціни на понад 700 товарів в "АТБ-маркетах", а також знижки до 40% щотижня з п'ятниці по неділю при оплаті карткою; - без комісії знімати власні кошти на суму до 20 000 грн в банкоматах всього світу; - отримувати додаткові 2% кешбеку бонусами Cash'u за покупки на сайті магазину або в стаціонарних "АТБ-маркетах" до 30.06.2024 року. Ліміт такого кешбеку — 200 бонусів Cash'u щомісяця; - здійснювати покупки карткою у розстрочку. "Картка "АТБ". Що це?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2939647634
В умовах - безкоштовна доставка пластику, чи не так? Якщо так, прошу виправити А взагалі, ломбард з його 0,7+0,5=1,2% тихо палить у порівнянні з 2% до 01.06.24 UPD. таки так, пластик вже на шляху до відділення НП
В умовах - безкоштовна доставка пластику, чи не так? Якщо так, прошу виправити А взагалі, ломбард з його 0,7+0,5=1,2% тихо палить у порівнянні з 2% до 01.06.24 UPD. таки так, пластик вже на шляху до відділення НП
Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут? Якщо так то можна подумати, якщо запропонують кредитний ліміт, а так поки залишуся з ломбардом з нормально працюючим пільговим періодом