RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1158115911601161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:31

При оформленні картки АТБ неможливо відмовитися від кредитного ліміту. Відразу після активації картки можна буде у застосунку зменшити ліміт до нуля?
AZTECA
 
Повідомлень: 88
З нами з: 28.02.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:37

Re: Sense Bank

А сотню треба платити,як за інші кредитки?
chipmunk
 
Повідомлень: 9005
З нами з: 15.04.09
Подякував: 562 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:39

  AZTECA написав:При оформленні картки АТБ неможливо відмовитися від кредитного ліміту. Відразу після активації картки можна буде у застосунку зменшити ліміт до нуля?

На следующий день только.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:43

chipmunk, так
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-atb.pdf
AZTECA
 
Повідомлень: 88
З нами з: 28.02.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:44

AZTECA Ясно, дякую, вычоркиваем :) :P
chipmunk
 
Повідомлень: 9005
З нами з: 15.04.09
Подякував: 562 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:45

Re: Sense Bank

Поздоровляю це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ. Ви "найкращі" ганьба.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 15.02.10
Подякував: 30 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1158115911601161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
14 10992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 16:16
sens
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1222 251946
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 16:48
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11606)
20.03.2024 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.