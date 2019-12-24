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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 12:31
При оформленні картки АТБ неможливо відмовитися від кредитного ліміту. Відразу після активації картки можна буде у застосунку зменшити ліміт до нуля?
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AZTECA
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Додано: Сер 20 бер, 2024 12:37
А сотню треба платити,як за інші кредитки?
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chipmunk
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Додано: Сер 20 бер, 2024 12:39
AZTECA написав:
При оформленні картки АТБ неможливо відмовитися від кредитного ліміту. Відразу після активації картки можна буде у застосунку зменшити ліміт до нуля?
На следующий день только.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 20 бер, 2024 12:43
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AZTECA
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chipmunk
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Додано: Сер 20 бер, 2024 12:45
Поздоровляю це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ. Ви "найкращі" ганьба.
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pavyak
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