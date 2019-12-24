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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 15:34
vovabelokon99 написав:
Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут?
Так, акційний бонус + за категорію.
Тобто, якщо оплата буде токеном 0.5% + акційний 2%.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:50
novichok написав: Sense Bank написав: novichok написав:Sense Bank
, Моментальну розстрочку під 0,01% річних та без комісії на 3 місяці, будуть подовжувати?
Вітаю! Поки що інформація не надходила, але уточню та повернусь до вас із відповідю.. або вже новиною
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
з карти атб
або вигода
оформлення такої розстрочки можливо?
Так, можливе)
Головне, щоб покупка була від 1000 грн і ви оформили розстрочку до 31/03)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 12477
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 1305 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
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