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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1159116011611162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:34

Re: Sense Bank

  vovabelokon99 написав:Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут?

Так, акційний бонус + за категорію.
Тобто, якщо оплата буде токеном 0.5% + акційний 2%.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:50

  novichok написав:
  Sense Bank написав:
  novichok написав:Sense Bank, Моментальну розстрочку під 0,01% річних та без комісії на 3 місяці, будуть подовжувати?

Вітаю! Поки що інформація не надходила, але уточню та повернусь до вас із відповідю.. або вже новиною :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

з карти атб або вигода оформлення такої розстрочки можливо?

Так, можливе)
Головне, щоб покупка була від 1000 грн і ви оформили розстрочку до 31/03)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12477
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1305 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:18

  Sense Bank написав:
  vovabelokon99 написав:Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут?

Так, акційний бонус + за категорію.
Тобто, якщо оплата буде токеном 0.5% + акційний 2%.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Тобто, якщо є категорія "продукти", умовно 0,7 чи 1%, то буде ще + акційний 2%?
vsemka
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:20

  Sense Bank написав:номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?

в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...

  pavyak написав:це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?
kulikrom
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