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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1159116011611162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:34

Re: Sense Bank

  vovabelokon99 написав:Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут?

Так, акційний бонус + за категорію.
Тобто, якщо оплата буде токеном 0.5% + акційний 2%.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:50

  novichok написав:
  Sense Bank написав:
  novichok написав:Sense Bank, Моментальну розстрочку під 0,01% річних та без комісії на 3 місяці, будуть подовжувати?

Вітаю! Поки що інформація не надходила, але уточню та повернусь до вас із відповідю.. або вже новиною :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

з карти атб або вигода оформлення такої розстрочки можливо?

Так, можливе)
Головне, щоб покупка була від 1000 грн і ви оформили розстрочку до 31/03)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:18

  Sense Bank написав:
  vovabelokon99 написав:Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут?

Так, акційний бонус + за категорію.
Тобто, якщо оплата буде токеном 0.5% + акційний 2%.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Тобто, якщо є категорія "продукти", умовно 0,7 чи 1%, то буде ще + акційний 2%?
vsemka
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:20

  Sense Bank написав:номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?

в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...

  pavyak написав:це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:08

Якщо користуватися своїми грошима (не використовувати кредитний ліміт), то картка безкоштовна
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:12

  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?

в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...

  pavyak написав:це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?


Дійсно Валя був перший.Який вимагав 3000 обертів на місяць або здається 5000 на картці або плати . Але він зрозумів свою помилку. і після того ця картка пішла в маси. І хоч вона й стала безкоштовною але хто ще нею користується коли вже є набагато кращі. Хоч може я поспішаю з висновками вони ж єдині хто сидять за столами в АТБ і оформлюють свої картки
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:54

  vsemka написав:
  Sense Bank написав:
  vovabelokon99 написав:Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут?

Так, акційний бонус + за категорію.
Тобто, якщо оплата буде токеном 0.5% + акційний 2%.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Тобто, якщо є категорія "продукти", умовно 0,7 чи 1%, то буде ще + акційний 2%?

Так, при розрахунку карткою АТБ будуть нараховані додаткові 2% бонусів + по обраній категорії або ж за оплату гаджетом)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:03

Зробив покупку в АТБ, а 2% кешбеку не нарахувались. Може в день відкриття картки АТБ кешбек ще не працює? По чеку АТБ видно, що АТБшні знижки є.
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:12

  AZTECA написав:Зробив покупку в АТБ, а 2% кешбеку не нарахувались. Може в день відкриття картки АТБ кешбек ще не працює? По чеку АТБ видно, що АТБшні знижки є.

У Алки Кеш'Ю підв'язуюються на +2..3 дн. Чекайте, донарахують... мабуть
ще ж залишається сам геморр з обналом тих горіхів :mrgreen:
І пам'ятайте про РКО=100 грн на кредитку :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 20 бер, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:12

  AZTECA написав:Зробив покупку в АТБ, а 2% кешбеку не нарахувались. Може в день відкриття картки АТБ кешбек ще не працює? По чеку АТБ видно, що АТБшні знижки є.

Бонуси будуть зараховані та відображені протягом трьох робочих днів з моменту активації картки😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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