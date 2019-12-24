RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1160116111621163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:51

  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?

в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...

  pavyak написав:це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?

Да, безкоштовна. Для тих кому хітрі тьоті на відділенні відкрили в райфкартці З ПЛЮСОМ – 30 грн або 5к середньомісячний, але тариф міняється за 10хв в чаті в РО) останні вже відкривались в райфкартці БЕЗ ПЛЮСА, а у добросовісних тьоть весь час так було
24589
 
Повідомлень: 87
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:53

  pavyak написав:
  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?

в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...

  pavyak написав:це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?


Дійсно Валя був перший.Який вимагав 3000 обертів на місяць або здається 5000 на картці або плати . Але він зрозумів свою помилку. і після того ця картка пішла в маси. І хоч вона й стала безкоштовною але хто ще нею користується коли вже є набагато кращі. Хоч може я поспішаю з висновками вони ж єдині хто сидять за столами в АТБ і оформлюють свої картки

Давно вже нема тих столів
24589
 
Повідомлень: 87
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1160116111621163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
14 11373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 16:16
sens
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1222 252338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 16:48
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11622)
20.03.2024 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.