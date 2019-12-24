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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 22:51
kulikrom написав: Sense Bank написав:
номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?
в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...
pavyak написав:
це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?
Да, безкоштовна. Для тих кому хітрі тьоті на відділенні відкрили в райфкартці З ПЛЮСОМ – 30 грн або 5к середньомісячний, але тариф міняється за 10хв в чаті в РО) останні вже відкривались в райфкартці БЕЗ ПЛЮСА, а у добросовісних тьоть весь час так було
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Додано: Сер 20 бер, 2024 22:53
pavyak написав: kulikrom написав: Sense Bank написав:
номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?
в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...
pavyak написав:
це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?
Дійсно Валя був перший.Який вимагав 3000 обертів на місяць або здається 5000 на картці або плати . Але він зрозумів свою помилку. і після того ця картка пішла в маси. І хоч вона й стала безкоштовною але хто ще нею користується коли вже є набагато кращі. Хоч може я поспішаю з висновками вони ж єдині хто сидять за столами в АТБ і оформлюють свої картки
Давно вже нема тих столів
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:11
Sense Bank написав: vovabelokon99 написав:
Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут?
Так, акційний бонус + за категорію.
Тобто, якщо оплата буде токеном 0.5% + акційний 2%.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Головне розлекрамувати. Нічого не нарахували.
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