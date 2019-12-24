Sense Bank написав:номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?
в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...
pavyak написав:це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?
Да, безкоштовна. Для тих кому хітрі тьоті на відділенні відкрили в райфкартці З ПЛЮСОМ – 30 грн або 5к середньомісячний, але тариф міняється за 10хв в чаті в РО) останні вже відкривались в райфкартці БЕЗ ПЛЮСА, а у добросовісних тьоть весь час так було
Sense Bank написав:номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?
в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...
pavyak написав:це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?
Дійсно Валя був перший.Який вимагав 3000 обертів на місяць або здається 5000 на картці або плати . Але він зрозумів свою помилку. і після того ця картка пішла в маси. І хоч вона й стала безкоштовною але хто ще нею користується коли вже є набагато кращі. Хоч може я поспішаю з висновками вони ж єдині хто сидять за столами в АТБ і оформлюють свої картки
andyteam написав:Головне розлекрамувати. Нічого не нарахували.
Вітаю! Бонуси зараховуються на бонусний рахунок одразу після проведення операції, яка підходить під умови нарахування бонусів (крім нових/перевипущених карток, по яким бонуси будуть зараховані та відображені протягом трьох робочих днів з моменту їх активації).
andyteam написав:Головне розлекрамувати. Нічого не нарахували.
Вітаю! Бонуси зараховуються на бонусний рахунок одразу після проведення операції, яка підходить під умови нарахування бонусів (крім нових/перевипущених карток, по яким бонуси будуть зараховані та відображені протягом трьох робочих днів з моменту їх активації).