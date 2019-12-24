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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:51

  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?

в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...

  pavyak написав:це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?

Да, безкоштовна. Для тих кому хітрі тьоті на відділенні відкрили в райфкартці З ПЛЮСОМ – 30 грн або 5к середньомісячний, але тариф міняється за 10хв в чаті в РО) останні вже відкривались в райфкартці БЕЗ ПЛЮСА, а у добросовісних тьоть весь час так було
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:53

  pavyak написав:
  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:номер поштомату чи як саме його шукали, підкажіть, будь ласка?

в додатку СС на мапі, вказавши свою геопозицію...хм, ще б мені й номер поштомату пам'ятати, моветон, ХХІ сторіччя за вікном, яблукофон з останніх...

  pavyak написав:це дійсно єдиний банк який бере плату за картку АТБ
першою була Валя, хіба вона безкоштовна? Начебто або плати, або тримай декілька К?


Дійсно Валя був перший.Який вимагав 3000 обертів на місяць або здається 5000 на картці або плати . Але він зрозумів свою помилку. і після того ця картка пішла в маси. І хоч вона й стала безкоштовною але хто ще нею користується коли вже є набагато кращі. Хоч може я поспішаю з висновками вони ж єдині хто сидять за столами в АТБ і оформлюють свої картки

Давно вже нема тих столів
24589
 
Повідомлень: 87
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:11

  Sense Bank написав:
  vovabelokon99 написав:Я так розумію, що ще й +0,5% за категорією продукти чи оплату пристроєм буде тут?

Так, акційний бонус + за категорію.
Тобто, якщо оплата буде токеном 0.5% + акційний 2%.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Головне розлекрамувати. Нічого не нарахували.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:00

Re: Sense Bank

  andyteam написав:Головне розлекрамувати. Нічого не нарахували.

Уражений рівнем підтримки банку та компетнтностью деяких дописувачів. Ви задали питання сьогодні, а вони дали Вам відповідь за 12 годин до запитання.
Славик
 
Повідомлень: 303
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:12

Re: Sense Bank

  andyteam написав:Головне розлекрамувати. Нічого не нарахували.

Вітаю! Бонуси зараховуються на бонусний рахунок одразу після проведення операції, яка підходить під умови нарахування бонусів (крім нових/перевипущених карток, по яким бонуси будуть зараховані та відображені протягом трьох робочих днів з моменту їх активації).

"Коли нараховуються/не нараховуються бонуси в програмі винагород Cash'u Club/"Вигода"?" https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013837139

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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2
1
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:47

  Sense Bank написав:
  andyteam написав:Головне розлекрамувати. Нічого не нарахували.

Вітаю! Бонуси зараховуються на бонусний рахунок одразу після проведення операції, яка підходить під умови нарахування бонусів (крім нових/перевипущених карток, по яким бонуси будуть зараховані та відображені протягом трьох робочих днів з моменту їх активації).

"Коли нараховуються/не нараховуються бонуси в програмі винагород Cash'u Club/"Вигода"?" https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013837139

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Умова

При оформленні першої картки з Cash'u Club — відображення бонусів в Sense SuperApp з'явиться протягом трьох робочих днів після активації картки.

Це оплата картою АТБ і це не перша карта з кешбеком. Читайте уважно зоряний лорд
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:49

  Славик написав:
  andyteam написав:Головне розлекрамувати. Нічого не нарахували.

Уражений рівнем підтримки банку та компетнтностью деяких дописувачів. Ви задали питання сьогодні, а вони дали Вам відповідь за 12 годин до запитання.


Славік,почитайте умови банку
« Умова

При оформленні першої картки з Cash'u Club — відображення бонусів в Sense SuperApp з'явиться протягом трьох робочих днів після активації картки.»
А потім вражайтеся рівнем компетенності дописувачів.
andyteam
 
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