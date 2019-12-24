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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 бер, 2024 19:44
greenozon написав:
підкажіть як відкрити картку АТБ в сенс-додатку
полазив тут і сям - не знайшо
чи то лише певним дають?
Продукти - Рахунки та картки - Відкрити картку або рахунок
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 03:12
кредлим реально получить? Банк предлагал на RED время от времени..
Открыл АТБ, не дают (
Рейтинг отличный. Или тут как в Глобусе, не допросишься?
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emeta
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:10
emeta написав:
кредлим реально получить? Банк предлагал на RED время от времени..
Открыл АТБ, не дают (
Рейтинг отличный. Или тут как в Глобусе, не допросишься?
Если предлагают, то сразу отображается доступный лимит. 30к без проблем мне налили, как и ПУМБ, А-Банк, Моно.
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