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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1161116211631164

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:44

  greenozon написав:підкажіть як відкрити картку АТБ в сенс-додатку
полазив тут і сям - не знайшо
чи то лише певним дають?

Продукти - Рахунки та картки - Відкрити картку або рахунок
ramaz
 
Повідомлень: 647
З нами з: 12.07.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 03:12

кредлим реально получить? Банк предлагал на RED время от времени..
Открыл АТБ, не дают (
Рейтинг отличный. Или тут как в Глобусе, не допросишься?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 19.03.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:10

  emeta написав:кредлим реально получить? Банк предлагал на RED время от времени..
Открыл АТБ, не дают (
Рейтинг отличный. Или тут как в Глобусе, не допросишься?

Если предлагают, то сразу отображается доступный лимит. 30к без проблем мне налили, как и ПУМБ, А-Банк, Моно.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:23

emeta Так, це цілком реально. Як тільки з'явиться пропозиція від банку в додатку, то можна буде оформити картку з лімітом.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:07

Доброго ранку 🖐
Зараз спостерігається проблема з відображенням балансу в Sense SuperApp. Щойно все виправлять, я одразу вам відпишусь. Приношу вибачення за незручності

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:00

  Sense Bank написав:Доброго ранку 🖐
Зараз спостерігається проблема з відображенням балансу в Sense SuperApp. Щойно все виправлять, я одразу вам відпишусь. Приношу вибачення за незручності

*Андрій


Проблему вже було вирішено 👌
Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та дякую за розуміння 🙏

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 1161116211631164
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