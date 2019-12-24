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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:44

  greenozon написав:підкажіть як відкрити картку АТБ в сенс-додатку
полазив тут і сям - не знайшо
чи то лише певним дають?

Продукти - Рахунки та картки - Відкрити картку або рахунок
ramaz
 
Повідомлень: 648
З нами з: 12.07.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 03:12

кредлим реально получить? Банк предлагал на RED время от времени..
Открыл АТБ, не дают (
Рейтинг отличный. Или тут как в Глобусе, не допросишься?
emeta
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Повідомлень: 2810
З нами з: 19.03.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:10

  emeta написав:кредлим реально получить? Банк предлагал на RED время от времени..
Открыл АТБ, не дают (
Рейтинг отличный. Или тут как в Глобусе, не допросишься?

Если предлагают, то сразу отображается доступный лимит. 30к без проблем мне налили, как и ПУМБ, А-Банк, Моно.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1570
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:23

emeta Так, це цілком реально. Як тільки з'явиться пропозиція від банку в додатку, то можна буде оформити картку з лімітом.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:07

Доброго ранку 🖐
Зараз спостерігається проблема з відображенням балансу в Sense SuperApp. Щойно все виправлять, я одразу вам відпишусь. Приношу вибачення за незручності

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:00

  Sense Bank написав:Доброго ранку 🖐
Зараз спостерігається проблема з відображенням балансу в Sense SuperApp. Щойно все виправлять, я одразу вам відпишусь. Приношу вибачення за незручності

*Андрій


Проблему вже було вирішено 👌
Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та дякую за розуміння 🙏

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:17

  Sense Bank написав:emeta Так, це цілком реально. Як тільки з'явиться пропозиція від банку в додатку, то можна буде оформити картку з лімітом.

*Андрій


Так а какая собственно должна появиться пропозиция?
Карту открыл, как лимит получить?

короче, очередная шляпа
останемся в Абанке
emeta
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Повідомлень: 2810
З нами з: 19.03.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:49

Карта АТБ

Карту АТБ открыл 20 марта ,в тот же день рассчитался в АТБ, сегодня начислили 0.5 за категорию продукты и 2% винагорода.Нормально,по сравнению с АБанком выходит в 2 раза больше кешбек.Надеюсь 2% продлят после 31.06
Vladibor
 
Повідомлень: 183
З нами з: 02.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:14

Re: Sense Bank

  Vladibor написав:продлят после 31.06
продлят обязательно... на 32 июня, 33 июня и т.п. :)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 08.06.20
Подякував: 32 раз.
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