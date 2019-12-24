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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 бер, 2024 19:44
greenozon написав:
підкажіть як відкрити картку АТБ в сенс-додатку
полазив тут і сям - не знайшо
чи то лише певним дають?
Продукти - Рахунки та картки - Відкрити картку або рахунок
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ramaz
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 03:12
кредлим реально получить? Банк предлагал на RED время от времени..
Открыл АТБ, не дают (
Рейтинг отличный. Или тут как в Глобусе, не допросишься?
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emeta
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:10
emeta написав:
кредлим реально получить? Банк предлагал на RED время от времени..
Открыл АТБ, не дают (
Рейтинг отличный. Или тут как в Глобусе, не допросишься?
Если предлагают, то сразу отображается доступный лимит. 30к без проблем мне налили, как и ПУМБ, А-Банк, Моно.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:23
emeta Так, це цілком реально. Як тільки з'явиться пропозиція від банку в додатку, то можна буде оформити картку з лімітом.
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:07
Доброго ранку 🖐
Зараз спостерігається проблема з відображенням балансу в Sense SuperApp. Щойно все виправлять, я одразу вам відпишусь. Приношу вибачення за незручності
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:00
Sense Bank написав:
Доброго ранку 🖐
Зараз спостерігається проблема з відображенням балансу в Sense SuperApp. Щойно все виправлять, я одразу вам відпишусь. Приношу вибачення за незручності
*Андрій
Проблему вже було вирішено 👌
Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та дякую за розуміння 🙏
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:17
Sense Bank написав:emeta
Так, це цілком реально. Як тільки з'явиться пропозиція від банку в додатку, то можна буде оформити картку з лімітом.
*Андрій
Так а какая собственно должна появиться пропозиция?
Карту открыл, как лимит получить?
короче, очередная шляпа
останемся в Абанке
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emeta
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:49
Карту АТБ открыл 20 марта ,в тот же день рассчитался в АТБ, сегодня начислили 0.5 за категорию продукты и 2% винагорода.Нормально,по сравнению с АБанком выходит в 2 раза больше кешбек.Надеюсь 2% продлят после 31.06
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Vladibor
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:14
Vladibor написав:
продлят после 31.06
продлят обязательно... на 32 июня, 33 июня и т.п.
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WallNutPen
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Додано: Суб 23 бер, 2024 13:02
emeta написав:
Карту открыл, как лимит получить?
На Хамелеоне в меню самой карты висит предложение увеличить КЛ
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Arbitr
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