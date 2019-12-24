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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 бер, 2024 16:04
Arbitr это скорее всего не предложение, а возможность сделать попытку увеличить кл
Додано: Нед 24 бер, 2024 15:12
Re: Sense Bank
Добрый день.
Не могу найти в правилах акции "Выходные с КБ" уточнения относительно начисления КБ за операции в сети интернет. Дополнительный КБ 2% начисляется только за оплату через POS в физической торговой точке или за оплату в интернете (в соотв. категории кешью) тоже?
Додано: Нед 24 бер, 2024 15:49
За оплату в інтернеті також має бути нарахування, адже в правилах акції жодної мови про тип розрахунку немає
*Андрій
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