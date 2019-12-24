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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:04

Arbitr это скорее всего не предложение, а возможность сделать попытку увеличить кл
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:12

Re: Sense Bank

Добрый день.
Не могу найти в правилах акции "Выходные с КБ" уточнения относительно начисления КБ за операции в сети интернет. Дополнительный КБ 2% начисляется только за оплату через POS в физической торговой точке или за оплату в интернете (в соотв. категории кешью) тоже?
native
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:49

  native написав:Добрый день.
Не могу найти в правилах акции "Выходные с КБ" уточнения относительно начисления КБ за операции в сети интернет. Дополнительный КБ 2% начисляется только за оплату через POS в физической торговой точке или за оплату в интернете (в соотв. категории кешью) тоже?


За оплату в інтернеті також має бути нарахування, адже в правилах акції жодної мови про тип розрахунку немає

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 06:41




Україна вирішила продати два державні банки, - Меморандум з МВФ
Автор: Леся Ловіцька
24 березня 2024, 11:32

В Україні готують до продажу два державні банки – Укргазбанк та Сенс Банк. Про це стало відомо з оновленого Меморандуму з МВФ.

- today.ua

До кінця травня призначать міжнародно визнаного фінансового радника, який запропонує комплексний план дій з продажу зазначених установ.

Міністерство фінансів готується до приватизації державних банків та проводить консультації з Нацбанком та міжнародними фінансовими організаціями. Відомство з 2012 року переглядає та оновлює проєкт закону про приватизацію держбанків. До кінця березня законопроєкт подадуть до Верховної Ради.

У Меморандумі зазначено, що всі системні банки з переважною державною власністю підпадають під відповідальність Мінфіну. Несистемні банки, які перебувають у державній власності, не будуть рекапіталізовані за рахунок фіскальних ресурсів. Їх передадуть до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання у разі порушення пруденційних вимог.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі у Брюсселі передав президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн план для Ukraine Facility. Однією з вимог стало зменшення кількості державних банків.

За даними НБУ, зараз у нашій державі працюють 62 банки. На п'ять державних банків припадає 63% загального прибутку всіх українських банків. За даними Опендатабот, найбільшими державними банками в Україні є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк.

На початку року з'явилася інформація, що Укргазбанк та Сенс Банк готові придбати іноземні інвестори. У січні заступник міністра фінансів Юрій Драганчук заявив, що Кабмін готує їх до продажу.



Цікаво, що буде після продажу?

ОВДП без комісій продовжать продавати? Чи ні? Бо в цих справах якось не дуже видно вигоду банку (зарахування на iban без комісії, а далі гроші летять кудись у мінфіни...)
А хто ще наразі не бере комісії?
Bobua
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