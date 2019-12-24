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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 бер, 2024 16:04
Arbitr это скорее всего не предложение, а возможность сделать попытку увеличить кл
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Додано: Нед 24 бер, 2024 15:12
Добрый день.
Не могу найти в правилах акции "Выходные с КБ" уточнения относительно начисления КБ за операции в сети интернет. Дополнительный КБ 2% начисляется только за оплату через POS в физической торговой точке или за оплату в интернете (в соотв. категории кешью) тоже?
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native
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Додано: Нед 24 бер, 2024 15:49
native написав:
Добрый день.
Не могу найти в правилах акции "Выходные с КБ" уточнения относительно начисления КБ за операции в сети интернет. Дополнительный КБ 2% начисляется только за оплату через POS в физической торговой точке или за оплату в интернете (в соотв. категории кешью) тоже?
За оплату в інтернеті також має бути нарахування, адже в правилах акції жодної мови про тип розрахунку немає
*Андрій
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Додано: Пон 25 бер, 2024 06:41
Україна вирішила продати два державні банки, - Меморандум з МВФ
Автор: Леся Ловіцька
24 березня 2024, 11:32
В Україні готують до продажу два державні банки – Укргазбанк та Сенс Банк. Про це стало відомо з оновленого Меморандуму з МВФ.
- today.ua
До кінця травня призначать міжнародно визнаного фінансового радника, який запропонує комплексний план дій з продажу зазначених установ.
Міністерство фінансів готується до приватизації державних банків та проводить консультації з Нацбанком та міжнародними фінансовими організаціями. Відомство з 2012 року переглядає та оновлює проєкт закону про приватизацію держбанків. До кінця березня законопроєкт подадуть до Верховної Ради.
У Меморандумі зазначено, що всі системні банки з переважною державною власністю підпадають під відповідальність Мінфіну. Несистемні банки, які перебувають у державній власності, не будуть рекапіталізовані за рахунок фіскальних ресурсів. Їх передадуть до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання у разі порушення пруденційних вимог.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі у Брюсселі передав президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн план для Ukraine Facility. Однією з вимог стало зменшення кількості державних банків.
За даними НБУ, зараз у нашій державі працюють 62 банки. На п'ять державних банків припадає 63% загального прибутку всіх українських банків. За даними Опендатабот, найбільшими державними банками в Україні є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк.
На початку року з'явилася інформація, що Укргазбанк та Сенс Банк готові придбати іноземні інвестори. У січні заступник міністра фінансів Юрій Драганчук заявив, що Кабмін готує їх до продажу.
Цікаво, що буде після продажу?
ОВДП без комісій продовжать продавати? Чи ні? Бо в цих справах якось не дуже видно вигоду банку (зарахування на iban без комісії, а далі гроші летять кудись у мінфіни...)
А хто ще наразі не бере комісії?
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Bobua
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Додано: Пон 25 бер, 2024 09:15
Bobua написав:
Цікаво, що буде після продажу?
якого продажу?
подивіться історію горе-продаж Укргазу, ... ноу комментс
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greenozon
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Додано: Пон 25 бер, 2024 11:40
greenozon написав:
подивіться історію горе-продаж Укргазу, ... ноу комментс
ну там були саботажники-майбутніНБУшники, тобто, папєрєднікі
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flysoulfly
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Додано: Пон 25 бер, 2024 17:06
❗️Сьогодні вночі будемо робити Sense Bank кращим Тому з 00:30 до 6:00 будуть недоступні:
🔵 Цифровий банк Sense SuperApp.
🔵 Інтернет-банкінг My Sense Bank
🔵 Сервіс "Sense-погашення".
Будь ласка, врахуй це у своїх планах на цю ніч🤜🤛
А до ранку вже повернемося — надійнішими і зручнішими. Поліпшуватися має сенс😉
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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