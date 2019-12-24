Добрый день. Не могу найти в правилах акции "Выходные с КБ" уточнения относительно начисления КБ за операции в сети интернет. Дополнительный КБ 2% начисляется только за оплату через POS в физической торговой точке или за оплату в интернете (в соотв. категории кешью) тоже?
native написав:Добрый день. Не могу найти в правилах акции "Выходные с КБ" уточнения относительно начисления КБ за операции в сети интернет. Дополнительный КБ 2% начисляется только за оплату через POS в физической торговой точке или за оплату в интернете (в соотв. категории кешью) тоже?
За оплату в інтернеті також має бути нарахування, адже в правилах акції жодної мови про тип розрахунку немає
Україна вирішила продати два державні банки, - Меморандум з МВФ Автор: Леся Ловіцька 24 березня 2024, 11:32
В Україні готують до продажу два державні банки – Укргазбанк та Сенс Банк. Про це стало відомо з оновленого Меморандуму з МВФ.
- today.ua
До кінця травня призначать міжнародно визнаного фінансового радника, який запропонує комплексний план дій з продажу зазначених установ.
Міністерство фінансів готується до приватизації державних банків та проводить консультації з Нацбанком та міжнародними фінансовими організаціями. Відомство з 2012 року переглядає та оновлює проєкт закону про приватизацію держбанків. До кінця березня законопроєкт подадуть до Верховної Ради.
У Меморандумі зазначено, що всі системні банки з переважною державною власністю підпадають під відповідальність Мінфіну. Несистемні банки, які перебувають у державній власності, не будуть рекапіталізовані за рахунок фіскальних ресурсів. Їх передадуть до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання у разі порушення пруденційних вимог.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі у Брюсселі передав президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн план для Ukraine Facility. Однією з вимог стало зменшення кількості державних банків.
За даними НБУ, зараз у нашій державі працюють 62 банки. На п'ять державних банків припадає 63% загального прибутку всіх українських банків. За даними Опендатабот, найбільшими державними банками в Україні є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк.
На початку року з'явилася інформація, що Укргазбанк та Сенс Банк готові придбати іноземні інвестори. У січні заступник міністра фінансів Юрій Драганчук заявив, що Кабмін готує їх до продажу.
Цікаво, що буде після продажу?
ОВДП без комісій продовжать продавати? Чи ні? Бо в цих справах якось не дуже видно вигоду банку (зарахування на iban без комісії, а далі гроші летять кудись у мінфіни...) А хто ще наразі не бере комісії?