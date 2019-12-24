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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1163116411651166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:52

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:а повернення коміс роблять для всіх незадоволених чи як?!

Намагаємося проаналізувати ситуацію яка виникла та за можливістю звісно допомогти клієнту. Головне, щоб це не було на постійній основі у клієнта :mrgreen:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12489
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:57

От, до речі, згадав історію моєї колеги та клієнтки банку.
Ця історія та історія з Мінфіну не пов'язані, але вважаю що теж про підтримку :)
Одного разу клієнтка звернулася у підтримку і чомусь у неї не виходило погасити кредит банку. Колега запропонувала переказати кошти їй на картку і вона допомогла внести вчасно платіж. І якщо не помиляюся, то так відбувалося десь кілька разів. І якось так, вони на цьому розпочали дружити, спілкуватися :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12489
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1163116411651166
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+ Додати
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